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«Азарт и адреналин»: Как проходила «Байкальская рыбалка-2022»

Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Участие в «Байкальской рыбалке» в этом году приняли участие любители рыбной ловли от 5 до 75 лет. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко

Как сообщал «Байкал Daily», ежегодные соревнования по рыбной ловле «Байкальская рыбалка-2022» в селе Турка Прибайкальского района Бурятии подошли к своему завершению 26 марта. Главный приз - «Тойоту Камри» 2021 года выпуска забрала команда «Торнадо-2» из Улан-Удэ. Детский квадроцикл выиграл юный рыбак Амир. Лучшими рыбачками стали женские команды «ВРК», «Антана» и «Байкальские гайморитки».

В этом году возраст участников разнился от 5 до 75 лет. Победители в номинациях «Самый младший рыбак» и «Самый старший» участник рассказали о том, как они занялись этим хобби.

- Рыбалка – это образ жизни. Это всегда влечёт, всегда интересно. И бывает неожиданно даже. Байкал очень интересный. Сегодня вот не очень клюёт, как ни странно. Я уже пятый раз здесь. А рыбалкой занимаюсь лет 15-20 основательно так, с умом. А вообще, конечно, с детства на речке в Мухоршибирском районе, - рассказал пенсионер Леонид.

- Она у нас периодически рыбачит. Тут ещё ничего не поймали, но на Котокеле вот недавно сама ловила. Мы с дедушкой рыбачим с семьёй. Хотелось бы выиграть, конечно, но Ксюша просто куклу хочет, - смеётся мама девочки Ксюши Алла.

Многие участники утверждали, что приехали только за победой, но все признавались, что в первую очередь решили посетить «Байкальскую рыбалку» для расслабления от трудовых будней и очищения мыслей. Каждая команда как в один голос говорила, что рыбалка - это стиль жизни.

- Это природа, этим нужно жить. Во ты приезжаешь и на лёд выходишь, а работа и проблемы остаются на берегу. Ты на льду. Лёд, рыба, удочка, и ты рыбачишь, получаешь удовольствие, - поделился Дмитрий, приехавший с командой из Красноярска.

- Любая свободная минута – это рыбалка. Живу этим, - высказался Иван, участник из Иволгинского района, которого сокомандники называют «Гуру/сенсей рыбалки».

- Мне нравится рыбачить. Всегда хотела, с отцом рыбачила. Я считаю, что рыбалка – это не по половому признаку, это кому как нравится, - рассказала Аюна, любительница рыбалки из Улан-Удэ.

Приглашённый звёздный гость соревнований, актёр Андрей Соколов отметил, что рыбаки на льду Байкала полны азарта.

- Холодно, но жарко. Холодно, потому что ветер разгулялся, а тепло от того, что видно, насколько здесь всё сделано с любовью. Видно, какой здесь большой азарт, адреналин. И, фактически, всё это не из-за главного приза, а из-за того, что видно, что люди увлечены делом, - поделился актёр.

Андрей Соколов также поделился, что его удивил отдельный турнир по рыбалке среди детей. Народный артист РФ рассказал, что нигде не видел такого прежде.

Самые креативные рыбаки и рыбачки поучаствовали ещё и в конкурсе костюмов. В прошлом году всех удивила Малифисента, а на этот раз глаз радовали египетские красавицы, ростовые куклы и накидки из настоящих медвежьих шкур.

По результатам соревнований в номинации «Экипировка» победу одержали девушки из республиканского перинатального центра в золотых костюмах египетских богинь. Помимо них, призы за креативность получили «Защитники» из Северобайкальска, которые выглядели как настоящие викинги, местная команда «Гена и компания», «Тологой» из Нижнего Саянтуя и «Медузы не горгоны» из Улан-Удэ.

Значимым гостем «Байкальской рыбалки 2022» стал мальчик из Монголии. 13-летний Монхбаатар. Он прилетел из Улан-Батора по приглашению главы Бурятии Алексея Цыденова. Таким образом подростка поощрили за особое участие в благотворительной акции во время пандемии.

Гостей рыбалки на протяжении всего времени развлекали красочные номера творческих коллективов Бурятии, для детей проводились мини-игры на льду, а в конце соревнований в небо запустили красочный салют.

По традиции на закрытии «Байкальской рыбалки» разожгли большой костёр, а участники массово станцевали ёхор.

Байкальская рыбалка

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