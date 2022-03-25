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В Бурятии дан старт «Байкальской рыбалке»

Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Все участники решительно настроены на победу

25 марта в селе Турка Прибайкальского района Бурятии стартовал знаменитый турнир «Байкальская рыбалка» (0+) - самые массовые соревнования по подлёдному лову в стране.

Турка встретила гостей отличной солнечной погодой и лёгким ветерком. Погода комфортная – всего -3 градуса. Любители рыбной ловли заранее запаслись солнцезащитными очками.

Участники поделились с «Байкал-Daily» впечатлениями и планами на эти два дня:

- Мы будем «замораживать рыбу глазами». Мы приехали только за победой. Но участие тоже прекрасно, это даже не обсуждается. «Байкальская рыбалка» - это такой праздник. Эмоций, позитива столько тут, - поделились девушки из женской команды МУП «Водоканал» в костюмах Медузы Горгоны.

- Мы тут уже седьмой год участвуем, но пока ничего не выиграли. Но это пока что… Рыбалка - это наше хобби. С 2016 года катаемся. Приехали друзьями-рыбаками, - рассказали рыбаки из Тувы.

- У нас тут всегда всё замечательно. Мы всегда хотим выиграть. Рыбаки Еравнинского района – самые лучшие! - с улыбкой сказали мужчины в синих костюмах и флагом своей малой Родины.

- Настроение отличное! Мы самые позитивные тут. Мы в ожидании победы. Мы победим! Вон наша машина стоит, видели? Белая такая. Это наша «Камри» стоит, - шутят иркутяне о главном призе – автомобиле «Тойота Камри».

- Три раза занимали первое место по костюмам. И сейчас надеемся на победу. Костюмы придумывали долго, а сделали за три дня, всем посёлком, можно сказать. Все помогали, - рассказала девушка из команды «Защитники» посёлка Нижнеангарск Северо-Байкальского района, облачённая в настоящую медвежью шкуру.

- Приехали хорошо отдохнуть, ну, и конечно же уехать отсюда на «Тойоте Камри», - коротко отчитались рыбаки команды «Морозко» из Улан-Удэ.

По словам идейного вдохновителя фестиваля, руководителя ГК «Титан» Вадима Бредний, рыбы на участках для ловли достаточно.

- Лёд встал достаточно серьёзно, так ещё не бывало. Но для настоящих рыбаков это не барьер. Рыба есть, уже смотрели ребята видеокамерами. Сорожка есть, окунь. Обязательно будет удача, - рассказал Вадим Бредний.

Всего в этом году в турнире участвует 205 команд, из них 20 – чисто женские.

Главным призом за самый большой улов в этом году станет белоснежная Toyota Camry 2021 года выпуска. Команда, занявшая второе место, получит квадроцикл PM 650-II. Обладателям третьего места вручат мощный лодочный мотор «Ямаха». Вообще же предусмотрены солидные призы лучшим десяти командам. Также предусмотрены в самых различных номинациях, вроде за лучшие костюмы или за самую крупную рыбу.

Параллельно с «большой» рыбалкой состоится детский турнир.


Байкальская рыбалка

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