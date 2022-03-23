Снижается также число смертей среди больных коронавирусом
Заболеваемость COVID-19 в Бурятии продолжает снижаться. Накануне она, наконец, опустилась ниже отметки «200» - подобные показатели прежде были только в первой половине января, до того как начала бушевать омикрон-волна (с её более 1000 и 1500 заболевших за сутки).
По данным управления Роспотребнадзора, накануне коронавирус выявили у 181 человека. Это на 36 меньше, чем днём ранее.
Для сравнения, позавчера было 217 заразившихся, до этого 235, 241, 245 и т.д.
Общее число случаев заражений коронавирусом в республике за всё время достигло 133 538. Из них 44% (59 156) приходится на жителей Улан-Удэ.
Умерли за пандемию 2949 пациентов с ковидом.
Накануне коронавирус унёс жизни ещё двух человек. В оперштабе уже давно не раскрывают возраст умерших, но сообщают, что один умерший был старше 65 лет, другой – младше. Отметим, показатели смертности снижаются, ведь позавчера был один летальный исход, а, к примеру, 18 марта не умер ни один больной.
На утро 23 марта в стационарах лечатся 385 пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на неё. За предыдущие сутки было госпитализировано 30 пациентов.
В отделениях реанимации находятся 64 человека, на ИВЛ – 16 больных.
На амбулаторном лечении и наблюдении находится 1351 человек.
Как сообщал «Байкал-Daily», РЖД отменили обязательный масочный режим на вокзалах и в поездах дальнего следования. На Бурятию это решение также распространяется, подтвердили в ВСЖД.
Суточный прирост COVID-19 в Бурятии упал ниже 200
Общество, Фото:
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