 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

23 марта

22 марта

Популярное

Суточный прирост COVID-19 в Бурятии упал ниже 200

Суточный прирост COVID-19 в Бурятии упал ниже 200
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Снижается также число смертей среди больных коронавирусом

Заболеваемость COVID-19 в Бурятии продолжает снижаться. Накануне она, наконец, опустилась ниже отметки «200» - подобные показатели прежде были только в первой половине января, до того как начала бушевать омикрон-волна (с её более 1000 и 1500 заболевших за сутки).

По данным управления Роспотребнадзора, накануне коронавирус выявили у 181 человека. Это на 36 меньше, чем днём ранее.

Для сравнения, позавчера было 217 заразившихся, до этого 235, 241, 245 и т.д.

Общее число случаев заражений коронавирусом в республике за всё время достигло 133 538. Из них 44% (59 156) приходится на жителей Улан-Удэ.

Умерли за пандемию 2949 пациентов с ковидом.

Накануне коронавирус унёс жизни ещё двух человек. В оперштабе уже давно не раскрывают возраст умерших, но сообщают, что один умерший был старше 65 лет, другой – младше. Отметим, показатели смертности снижаются, ведь позавчера был один летальный исход, а, к примеру, 18 марта не умер ни один больной.

На утро 23 марта в стационарах лечатся 385 пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на неё. За предыдущие сутки было госпитализировано 30 пациентов.

В отделениях реанимации находятся 64 человека, на ИВЛ – 16 больных.

На амбулаторном лечении и наблюдении находится 1351 человек.

Как сообщал «Байкал-Daily», РЖД отменили обязательный масочный режим на вокзалах и в поездах дальнего следования. На Бурятию это решение также распространяется, подтвердили в ВСЖД.


коронавирус профилактика

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии состоится творческая лаборатория по русской фольклорной культуре
В Бурятии состоится творческая лаборатория по русской фольклорной культуре
Общество, 23.03.2022
Мероприятие соберёт 30 работников культуры со всего региона
Глава Бурятии: «Мы на 30 млн рублей увеличили финансирование поддержки растениеводства»
Глава Бурятии: «Мы на 30 млн рублей увеличили финансирование поддержки растениеводства»
Общество, 23.03.2022
В правительстве республики обсудили меры господдержки агропромышленного комплекса
Песни лазурного вечера прозвучали в Улан-Удэ
Песни лазурного вечера прозвучали в Улан-Удэ
Общество, 23.03.2022
Состоялся концерт этнического ансамбля «Наран-Гоохон»
В Бурятии чествовали лучников – триумфаторов чемпионата мира
В Бурятии чествовали лучников – триумфаторов чемпионата мира
Общество, 23.03.2022
Спортсмены Бурятии привезли пять медалей с чемпионата мира по стрельбе из лука среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата
Суточный прирост COVID-19 в Бурятии упал ниже 200
Суточный прирост COVID-19 в Бурятии упал ниже 200
Общество, 23.03.2022
Снижается также число смертей среди больных коронавирусом
В Бурятии инвалида через суд обеспечат жильём
В Бурятии инвалида через суд обеспечат жильём
Общество, 23.03.2022
Мужчина страдает тяжёлой формой хронического заболевания
В Бурятии ребёнка-инвалида не обеспечили медицинским изделием
В Бурятии ребёнка-инвалида не обеспечили медицинским изделием
Общество, 23.03.2022
Мать больного обратилась в прокуратуру 
Жителям Бурятии напоминают требования пожарной безопасности
Жителям Бурятии напоминают требования пожарной безопасности
Общество, 23.03.2022
В регионе идёт подготовка к пожароопасному сезону 
Театры Улан-Удэ и Читы станут участниками Дальневосточного фестиваля
Театры Улан-Удэ и Читы станут участниками Дальневосточного фестиваля
Общество, 23.03.2022
Мероприятие пройдёт в Благовещенске в начале лета
Иркутская область примет первенство Сибири по женской борьбе
Иркутская область примет первенство Сибири по женской борьбе
Общество, 23.03.2022
За победу будут бороться девушки в возрасте до 16 лет
В Бурятии до +8 градусов
В Бурятии до +8 градусов
Общество, 23.03.2022
На дорогах снежные накаты
В Улан-Удэ состоится турнир по мини-футболу
В Улан-Удэ состоится турнир по мини-футболу
Общество, 22.03.2022
Соперниками станут 25 команд учащихся Бурятии и Тувы
90-летнюю участницу всебурятского диктанта наградили премией
90-летнюю участницу всебурятского диктанта наградили премией
Общество, 22.03.2022
Дулмажап Галсанова участвует в акции каждый год
В Улан-Удэ стартует проект «Художники эпохи»
В Улан-Удэ стартует проект «Художники эпохи»
Общество, 22.03.2022
Цикл лекций расскажет об известных художниках Бурятии

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^