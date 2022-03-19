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В Улан-Удэ расскажут лекцию о драматурге Вампилове

В Улан-Удэ расскажут лекцию о драматурге Вампилове
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Её прочитает писательница и автор пьес из Санкт Петербурга

23 марта в 17:00 в Улан-Удэ состоится лекция российского драматурга Надежды Кузнецовой, посвящённая советскому писателю Александру Вампилову к 85-летию автора. Мероприятие «Мужской разговор с драматургом Вампиловым» (12+) пройдёт на малой сцене Русского драматического театра имени Н.А. Бестужева в рамках проекта «Театральный лекторий» и Года культурного наследия народов России.

Надежда Кузнецова – председатель секции драматургии союза писателей Санкт-Петербурга, член гильдии драматургов Санкт-Петербурга, гильдии драматургов России, Российского творческого союза работников культуры, руководитель литобъединения Кировского завода. Автор девяти книг. Один из её сборников рассказов вошёл в лонг-лист премии имени Л.Н. Толстого «Ясная Поляна» (2018), в шорт-лист премии имени Ф. Искандера (2018), в лонг-лист премии имени Ф. Абрамова «Чистая книга» (2019). Также Надежда Кузнецова – лауреат литературных конкурсов «Время драмы», юмористического рассказа имени А.П. Чехова, «Мастерской драматурга», Решетовского фестиваля, театрального фестиваля «Радуга», дипломант конкурсов «Любимовка» и «Ремарка». Автор двух сценариев и двенадцати пьес, которые поставлены в театрах Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирской области и Красноярского края.

Лекцию «Мужской разговор с драматургом Вампиловым» Надежда Кузнецова посвятит известному российскому и советскому прозаику и драматургу Александру Вампилову, памятную дату которого будут отмечать в августе. Вход на лекцию свободный, сообщает пресс-служба ГРДТ.

Возрастное ограничение 12+
Улан-Удэ лекция драматургия Александр Вампилов театр литература

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