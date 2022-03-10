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Артисты театра из Улан-Удэ улетели на «Золотую маску»

Артисты театра из Улан-Удэ улетели на «Золотую маску»
Общество,  Фото:Александра Данилова
Чтобы увезти реквизит, понадобилось две фуры

10 марта коллектив Государственного русского драматического театра имени Бестужева вылетел в Москву для участия во внеконкурсной программе детского Weekend национального театрального фестиваля «Золотая Маска-2022». Бестужевцы везут спектакль для всей семьи «Добывайки» (6+) по мотивам сказочной повести Мэри Нортон в постановке Сергея Левицкого и Игоря Григурко и бэби-спектакль «Микрохи» (0+) Алмаза Садриева, сообщает пресс-служба театра.

11 марта на сцене театра «Русская песня» для москвичей и гостей столицы состоится показ спектакля для всей семьи «Добывайки». Это история о маленьких человечках, живущих под полом дома. По сюжету девочка-добывайка Ариэтти мечтает хоть одним глазком увидеть, как живут большие люди. Но мама и папа против, ведь там полно опасностей для маленьких человечков. Это зрелищный спектакль, который позволит маленьким зрителям и их родителям увидеть мир глазами добываек. Для него созданы масштабные декорации – на сцене будет представлен мир людей-«великанов»: гигантские «руки», «ноги», «фрукты», «игральные карты», с которыми работают крошечные на их фоне артисты. Чтобы увезти в Москву эти огромные предметы, понадобилось две тринадцатиметровые фуры.

13 марта на площадке «Сокол» Центра драматургии и режиссуры пройдут показы бэби-спектакля «Микрохи» Алмаза Садриева. Актёры с помощью визуальных образов, предметов, пластики предлагают малышам исследовать подводный мир Байкала, познакомиться с его самыми маленькими обитателями – микроорганизмами, стать наблюдателями и участниками погружения в одно из самых удивительных озер на планете. Здесь же будет представлена бэби-инсталляция – совместный проект Русского драмтеатра и Ассоциации исполнительских искусств для маленьких зрителей «Калабала». 
Русский драмтеатр

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