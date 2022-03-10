Чтобы увезти реквизит, понадобилось две фуры
10 марта коллектив Государственного русского драматического театра имени Бестужева вылетел в Москву для участия во внеконкурсной программе детского Weekend национального театрального фестиваля «Золотая Маска-2022». Бестужевцы везут спектакль для всей семьи «Добывайки» (6+) по мотивам сказочной повести Мэри Нортон в постановке Сергея Левицкого и Игоря Григурко и бэби-спектакль «Микрохи» (0+) Алмаза Садриева, сообщает пресс-служба театра.
11 марта на сцене театра «Русская песня» для москвичей и гостей столицы состоится показ спектакля для всей семьи «Добывайки». Это история о маленьких человечках, живущих под полом дома. По сюжету девочка-добывайка Ариэтти мечтает хоть одним глазком увидеть, как живут большие люди. Но мама и папа против, ведь там полно опасностей для маленьких человечков. Это зрелищный спектакль, который позволит маленьким зрителям и их родителям увидеть мир глазами добываек. Для него созданы масштабные декорации – на сцене будет представлен мир людей-«великанов»: гигантские «руки», «ноги», «фрукты», «игральные карты», с которыми работают крошечные на их фоне артисты. Чтобы увезти в Москву эти огромные предметы, понадобилось две тринадцатиметровые фуры.
13 марта на площадке «Сокол» Центра драматургии и режиссуры пройдут показы бэби-спектакля «Микрохи» Алмаза Садриева. Актёры с помощью визуальных образов, предметов, пластики предлагают малышам исследовать подводный мир Байкала, познакомиться с его самыми маленькими обитателями – микроорганизмами, стать наблюдателями и участниками погружения в одно из самых удивительных озер на планете. Здесь же будет представлена бэби-инсталляция – совместный проект Русского драмтеатра и Ассоциации исполнительских искусств для маленьких зрителей «Калабала».
Артисты театра из Улан-Удэ улетели на «Золотую маску»
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Коммунальщики повторно чистят «Арбат»
Блогер отправился на «Байкальскую милю» на «КИА Рио»
Владимир Сажин скончался на 68 году жизни
Бурятия возвращается к показателям, которые были ещё до взрывного роста заболеваемости
Возбуждено административное дело
Ведутся ледорезные работы
В колонии провели занятие по арт-терапии
Заявки принимаются по 11 марта
В рамках праздника пройдут концерт, ярмарка и мастер-классы
В Улан-Удэ без существенных осадков
В Селенгинском районе проведут соревнования «Сагаалхын мори урилдаан»
В соревнованиях участвовали представители органов безопасности и правопорядка
Участницы состязались в ловле на мормышку со льда
В самом длинном монгольском женском имени – 29 букв
Столица Бурятии стала лидером всероссийской акции «Моё детство – война»