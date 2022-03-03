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Ситуацию в магазинах Иркутской области назвали стабильной

Ситуацию в магазинах Иркутской области назвали стабильной
Общество,  Фото:pixabay.com
В регионе введена минимизация наценок на продовольственные товары первой необходимости

Служба потребрынка Иркутской области провела мониторинг ситуации на потребительском рынке. В его рамках прошло наблюдение за ценами на продовольственные товары первой необходимости, запасами основных продовольственных и непродовольственных товаров, покупательским спросом и другими факторами, которые могут дестабилизировать розничный рынок.

- Ситуация в торговых организациях стабильная. Дефицита товаров не наблюдается. Повода для потребительского ажиотажа нет. В настоящее время Российская Федерация почти на 100% обеспечивает себя этими видами товаров. Налажено и действует тесное сотрудничество с Белоруссией, Казахстаном, Китаем и Турцией, которые представляют товары в необходимых объёмах, – подчеркнула руководитель службы Ольга Степанова.

Она обратила внимание, что сейчас федеральными торговыми сетями, осуществляющими деятельность на территории Иркутской области уже введена минимизация наценок на продовольственные товары первой необходимости путём добровольного самоограничения этих наценок до 5%. Эта акция действует с 1 марта по 31 июля этого года, сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.

Справка

Мониторинг проводится в разных форматах торговли: супермаркеты, дискаунтеры, магазины федеральной торговой сети, магазины категории «у дома». К товарам первой необходимости относятся: говядина (кроме бескостного мяса), свинина (кроме бескостного мяса), баранина (кроме бескостного мяса), куры (кроме куриных окорочков), рыба мороженая неразделанная, масло сливочное, масло подсолнечное, молоко питьевое, яйца куриные, сахар-песок, соль поваренная пищевая, чай чёрный байховый, мука пшеничная, хлеб ржаной, ржано-пшеничный, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки, рис шлифованный, пшено, крупа гречневая – ядрица, вермишель, картофель, капуста белокочанная свежая, лук репчатый, морковь, яблоки.
Иркутская область торговля продовольственные товары продукты питания цены на продукты питания

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