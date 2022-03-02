Бурятия примет чемпионат России по тайскому боксу

Соревнования пройдут с 22 по 28 марта в Улан-Удэ
С 22 по 28 марта в Улан-Удэ пройдёт чемпионат России по тайскому боксу. Местом проведения соревнований станет физкультурно-спортивный комплекс. Турнир является отборочным на чемпионат мира и чемпионат мира среди студентов FISU (спортсмены 1998-2004 года рождения).
К участию в соревнованиях допускается по два спортсмена в каждой весовой категории от субъекта РФ. Мужчины (17-40 лет, не ниже КМС): 48; 51; 54; 57; 60; 63,5; 67; 71; 75; 81; 86; 91; свыше 91 кг. Женщины (17-40 лет, не ниже КМС): 45; 48; 51; 54; 57; 60; 63,5; 67; 71; 75; свыше 75 кг.
22 марта состоится приезд команд-участниц, судей и рефери. В этот день пройдут комиссия по допуску команд, собрание представителей и жеребьёвка.
23 марта в 16:00 будет проведена торжественная церемония открытия. С 23 по 26 марта с 13:00 запланированы поединки. 26 марта пройдут полуфинальные и финальные поединки, а также церемонии награждения. 27 марта состоятся финальные поединки и церемонии награждения, сообщает федерация тайского бокса – муайтай России.
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