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Забайкалка спрятала наркотики для осуждённого в бутылку из-под шампуня

Забайкалка спрятала наркотики для осуждённого в бутылку из-под шампуня
Общество,  Фото:УФСИН по Забайкальскому краю
Запрещённую посылку обнаружили сотрудники исправительного учреждения

В исправительную колонию №2 УФСИН России по Забайкальскому краю в посылке с шампунем пытались доставить наркотики.

Сотрудники отдела безопасности совместно с сотрудниками оперативного отдела исправительной колонии №2 посёлка Шара-Горохон, в ходе досмотра посылки для осуждённого в флаконе из-под шампуня обнаружили и изъяли вещество со специфическим запахом темно-зелёного цвета. При обнаружении запрещённых предметов сотрудники незамедлительно составили рапорт.


Вещества были отправлены на экспертизу, результат которой показал наличие более 10 граммов масла каннабиса.

По факту попытки передачи запрещённых предметов назначена и проводится проверка, сообщили в пресс-службе в УФСИН России по Забайкальскому краю.

Забайкальский край

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