Забайкалка спрятала наркотики для осуждённого в бутылку из-под шампуня





В исправительную колонию №2 УФСИН России по Забайкальскому краю в посылке с шампунем пытались доставить наркотики.Сотрудники отдела безопасности совместно с сотрудниками оперативного отдела исправительной колонии №2 посёлка Шара-Горохон, в ходе досмотра посылки для осуждённого в флаконе из-под шампуня обнаружили и изъяли вещество со специфическим запахом темно-зелёного цвета. При обнаружении запрещённых предметов сотрудники незамедлительно составили рапорт.Вещества были отправлены на экспертизу, результат которой показал наличие более 10 граммов масла каннабиса.По факту попытки передачи запрещённых предметов назначена и проводится проверка, сообщили в пресс-службе в УФСИН России по Забайкальскому краю.