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В Улан-Удэ завершился финал ДФО по мини-футболу

В Улан-Удэ завершился финал ДФО по мини-футболу
Общество,  Фото:pixabay.com
Победителем соревнований стала Гусиноозёрская гимназия

В Улан-Удэ завершился второй заезд третьего этапа всероссийских соревнований «Мини-футбол – в школу» среди команд общеобразовательных организаций – финала Дальневосточного федерального округа. Стали известны победители 2004-2005 и 2006-2007 годов рождения у юношей и девушек.

Бурятию на этом этапе представляли 4 команды:
- юноши 2004-2005 гг.р. - Аршанская СОШ;
- девушки 2004-2005 гг.р. - Новоселенгинская СОШ;
- юноши 2006-2007 гг.р. - Новобрянская СОШ;
- девушки 2006-2007 гг.р. - Гусиноозёрская гимназия.

У юношей 2004-2005 года рождения самой сильной командой Дальнего Востока стала СОШ №7 посёлка Прогресс. Второе место за селом Ракитное, а бронзовыми призёрами становятся игроки школы-интерната №27 из города Облучье. Аршанская СОШ занимает на турнире 5-е место.

Девушки Хабаровской СШ №27 стали лучшими среди команд 2004-2005 гг.р. Новоселенгинская СОШ стала серебряным призёром соревнований.

Юноши из СОШ села Тополево за тур до финиша обеспечили себе победу в турнире 2006-2007 гг.р.

Гусиноозёрская гимназия стала победителем у девушек 2006-2007 гг.р. переиграв в своём заключительном матче на турнире, СОШ №5 п. Горин, со счётом 9:0. Девушки набрали максимальное количество очков, и именно они представят ДФО на всероссийском финале.

Все победители отправятся на всероссийский финал, который пройдёт Нижнем Новгороде, сообщает федерация футбола РБ.

Напомним, что ранее, в первый заезд, были определены победители 2008-2009 и 2010-2011 годов рождения у юношей и девушек.
мини-футбол Улан-Удэ Бурятия ДФО спорт школа

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