В Улан-Удэ проходит финал ДФО по мини-футболу

Среди победителей и призёров есть команды из Бурятии



В Улан-Удэ прошёл заключительный день первого заезда третьего этапа всероссийских соревнований «Мини-футбол – в школу» по мини-футболу среди команд общеобразовательных организаций – финала Дальневосточного федерального округа. Стали известны победители 2008-2009 и 2010-2011 годов рождения у юношей и девушек.



У девушек 2010-2011 годов рождения обе заключительные встречи были сыграны вничью, победителем турнира стала команда Кударинской СОШ из Кяхтинского района. На втором месте СОШ №11 из Южно-Сахалинска, на третьем – СОШ №27 из Хабаровска.



Юноши 2010-2011 годов рождения в заключительный день сыграли три игры. Парни из СОШ №2 г. Вилючинск доказали своё превосходство над остальными командами, одержав победу и в своём 4-м матче. СОШ №49 из Улан-Удэ заняла второе место. Третье – школа СОШ№79 из Владивостока.



Юноши 2008-2009 годов рождения сыграли оставшиеся матчи плей-офф. В матче за третье место победу праздновала СОШ №5 из Гусиноозёрска. На первом месте СОШ №74 из Владивостока, второе – у СОШ посёлка Синегорье.



У девушек 2008-2009 годов рождения победила СОШ №27 из Хабаровска. Вторыми стали представители СШ №12 Петропавловска-Камчатского. Третье место заняла Ацульская СОШ из Селенгинского района.



Победители финального этапа ДФО отправятся на всероссийский финал в Нижний-Новгород, сообщает пресс-служба федерации футбола РБ.



Напомним, что соревнования проходят в четырёх возрастных группах. В них принимают участие 423 человека в составе 39 команд из 9 регионов ДФО. Турнир продлится по 26 февраля, ещё предстоит выступить юношам и девушкам 2004-2005 и 2006-2007 годов рождения.