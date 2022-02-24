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В Бурятии нашли способ борьбы с «Поцелуем Байкала»

В Бурятии нашли способ борьбы с «Поцелуем Байкала»
Общество, 
Известный общественник призвал жителей Бурятии действенно бороться с новомодной схемой развлечения на Байкале

Известный КВНщик, общественник Чингис Болотов поделился своим мнением по поводу новомодной потребительской схемы развлечения на Байкале и рассказал, как с ней бороться. Болотов выразил негодование по поводу псевдобурятской традиции «Поцелуй Байкала». Как сообщал «Байкал-Daily», жители Бурятии активно протестуют против того, чтобы туристы пили алкоголь из лунок на Байкале.

- Хочу отметить, что за лето 2021 года только нами было собрано более 300 тонн мусора, и большая доля от объёма собранного мусора составляет «алкомусор» т.е. итоги пьяного отдыха на Байкале. Радовало, что хоть зимой меньше народу, и от этого меньше мусора. Кто-то скажет «Ну и что такого? Пару случаев не навредит Байкалу», - написал в соцсети Болотов.

Однако он прошёл по соответствующему хештегу и удивился от количества фото нового пьяного тренда. Общественный деятель обнаружил более 1000 публикаций того, как «люди сверлят, оскверняют Байкал и открыто популяризируют алкоголь и эковарварство».

Чингис Болотов предложил остановить челлендж дурного поведения на чистой воде. Алгоритм простых действий предложил улан-удэнец Павел Сахияев.

- Кликаем по хэштегу #поцелуйбайкала. Выбираем там туроператора, кликаем жалоба, кликаем «Продажа незаконных и подлежащих регулированию товаров», выбираем «Алкоголь», - написал в соцсети молодой человек.

Он обратился к надзорным ведомствам:

- Считайте это официальным обращением для проверки работы туроператоров в сфере незаконной продажи алкоголя, загрязнения окружающей среды, а также оскорбления чувств верующих.

Чингис Болотов призвал жителей Бурятии пожаловаться на фотографии по хэштэгу и таким образом отбить охоту у инстаблогеров публиковать фото унижающих Байкал и тем самым снизить количество желающих делать подобные видео и фото.
туризм Байкал туристы экология

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