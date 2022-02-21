Об авторе легендарной песни из Улан-Удэ рассказали на шоу Малахова

Николай Петров автор культовой песни «Я ухожу»



На федеральном канале «Россия-1» в передаче Андрея Малахова «Привет, Андрей» (12+) рассказали об авторе песни «Я ухожу» рядовом из Улан-Удэ Николае Николаевиче Петрове. Темой передачи были «Песни настоящих мужчин!». Здесь прозвучало много военных композиций.



Песня «Я ухожу» была написана в феврале 1969-го, незадолго до гибели солдата.



В передаче показали отрывок из интервью матери Николая. Он был её единственным ребёнком, у которого с детства была тяга к музыке. Однажды ему смогли купить гармошку и тогда началось его музыкальные увлечения. Её он взял с собой на службу в армию.



«Шумит сосна,

Река жемчужная течёт,

А вдоль реки парнишка с девушкой идёт

Они идут, всё замедляя быстрый шаг

Тут у него блеснули слёзы на глазах».



- Под эту песню в 70-х в армию провожали каждого советского парня. Лёгкий мотив, жизненные строи сделали её по-настоящему народной. Но на самом деле у песни был автор, её написал за несколько дней до своей трагической смерти написал простой рядовой Николай Петров. Он также, как все солдаты, ждал встречи с семьёй и каждый день писал домой. Эти письма – единственное, что осталось у безутешной матери, которая так и не дождалась сына с войны, - говорит закадровый голос.



В армию Николай Петров ушёл в ноябре 1968 году, попал в пограничные войска. Он постоянно слал матери простые солдатские письма. В эфире прозвучал отрывок одного из таких писем. Он уверял, что ничего страшного на службе нет, он видел даже некую романтику.



Николай Петров служил фотомехаником. Днём он выполнял задания пограничной разведки, а по вечерам на заставе поддерживал боевой дух сослуживцев, взяв в руки любимую гармошку. В полку он был запевалой, часто пел про любовь и вспоминал девушку Катю, с которой познакомился перед армией. А когда получил от неё письмо написал свою первую песню, которая оказалась для него пророческой.



«Я ухожу», - сказал мальчишка ей сквозь грусть

Ты только жди, я обязательно вернусь.

И он ушёл, не встретив первую весну,

Домой пришёл в солдатском цинковом гробу».



Николай Петров погиб 2 марта 1969 года в бою у острова Даманский, вскоре после написания этой песни. Перед смертью он успел сделать несколько снимков, его наградили Орденом Красной Звезды посмертно. Он отслужил всего три месяца, ему было 22 года.



- Мурашки по коже от сюжета. Песне уже больше пятидесяти лет, и она не теряет актуальности, мурашки по сей день, - призналась певица Наталья Влади.



Вооружённые столкновения между СССР и КНР произошли 2 и 15 марта 1969 года в районе острова Даманский на реке Уссури. В ночь с 1 на 2 марта около 300 китайский военных по льду реки Уссури скрытно перешли государственную границу СССР и заняли замаскированные позиции на западной оконечности острова Даманский. Так началась кровавая эпопея, которая унесла несколько сотен жизней и через две недели едва не завершилась ядерной войной между двумя социалистическими державами - Советским Союзом и Китаем.



В сентябре 1969 года СССР и КНР договорились остановить все враждебные действия и «затормозить» войска на уже занимаемых ими рубежах. Суммарные потери на острове Даманском за две мартовские недели 1969 года составили 58 человек убитыми и 94 ранеными. Пять человек за эти бои получили звание Герой Советского Союза (трое из них - посмертно), остальные награждены орденами и медалями. Китайская сторона потеряла около 900 человек.



Итогом этого пограничного конфликта стало изменение государственной границы между СССР и Китаем, вследствие чего остров Даманский в 1991 году перешёл под власть КНР.



В честь Николая Петрова в Улан-Удэ названа улица.



