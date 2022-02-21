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В Бурятии определили победителей первенства по боксу

В Бурятии определили победителей первенства по боксу
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
Республиканские соревнования проходили в Иволгинском районе

В Бурятии прошло первенство республики по боксу среди юношей 15-16 лет и девушек памяти чемпиона СССР, участника ХХ летних Олимпийских игр МСМК СССР Бориса Зориктуева. Соревнования проходили с 16 по 19 февраля в универсальном зале физкультурно-оздоровительного комплекса села Иволгинск.

В первенстве приняли участие представители 24 команд: 122 спортсмена 2006-2007 годов рождения из 17 районов Бурятии, города Северобайкальск, а также шести команд школ бокса Улан-Удэ. Соревнования проходили без участия зрителей.

Как сообщает пресс-служба федерации бокса РБ, победителями и призёрами соревнований стали:

Юноши

46 кг
1. Иван К., Улан-Удэ, ДТСР «Форус»,
2. Руслан Я., Баргузинский, Усть-Баргузин,
3. Буянто Б., Тункинский, Кырен,
3. Цыден Л., Кижингинский, Кижинга.

48 кг
1. Владислав В., Прибайкальский, Ильинка,
2. Кирилл Т., Тункинский, Жемчуг,
3. Евгений Ц., Улан-Удэ, СШ-16,
3. Нима Д., Закаменский, Цакир.

50 кг
1. Ринчин Х., Тункинский, Жемчуг,
2. Эрдэм Б., Кижингинский, Могсохон,
3. Баир С., Иволгинский, Иволгинск,
3. Владимир Г., Кабанский, Селенгинск.

52 кг
1. Мэргэн Б., с/к «Номто»/СШОР-11,
2. Илья Г., Кабанский, Селенгинск,
3. Денис Л., Северобайкальск,
3. Данил Т., Закаменский, Закаменск.

54 кг
1. Санжа Б., Улан-Удэ, РСШОР/СШ-16,
2. Влад Д., Улан-Удэ, СШОР-11,
3. Валерий Я., РСШОР/Закаменск,
3. Никита В., Кижингинский, Усть-Орот.

57 кг
1. Ренат Г., с/к «Номто»/СШОР-11,
2. Бэликто З., Тункинский, Жемчуг,
3. Роман Г., Северобайкальск,
3. Тулуй И., Улан-Удэ, СШОР-11.

60 кг
1. Данил Я., Северобайкальск,
2. Дугар Д., РСШОР/Хоринск,
3. Максим Б., Бичурский, Бичура,
3. Тамирлан П., Прибайкальский, Татаурово.

63 кг
1. Арсалан Г., Номто/СШОР-11,
2. Руслан М., РСШОР/Нижнеангарск,
3. Владимир К., РСШОР/Татаурово,
3. Андрей З., Улан-Удэ, СШОР-11.

66 кг
1. Аюр Д., Тункинский, Жемчуг,
2. Артём С., РСШОР/Селенгинск,
3. Евгений Р., Улан-Удэ, РСШОР,
3. Дмитрий Б., Джидинский, Петропавловка.

70 кг
1. Михаил Б., Бичурский, Бичура,
2. Эрдэм В., Кижингинский, Могсохон,
3. Виталий Я., РЦПВТС-Спарта,
3. Вячеслав З., Еравнинский, Сосново-Озерск.

75 кг
1. Тамир Д., Улан-Удэ, РЦПВТС-Спарта,
2. Согто Р., с/к «Номто»/СШОР-11,
3. Аркадий Д., Иволгинский, Сотниково,
3. Никита М., Заиграевский, Онохой.

80 кг
1. Савелий Н., Северобайкальск,
2. Кирилл С., Улан-Удэ, СШОР-11,
3. Анатолий С., Бичурский, Бичура.

Свыше 80 кг
1. Илья В., Улан-Удэ, СШ-16,
2. Глеб Б., Прибайкальский, Ильинка,
3. Антон Н., Прибайкальский.

Девушки

46 кг
1. Анастасия Ф., Кижингинский, Усть-Орот,
2. Алина Б., Иволгинский, Сотниково.

48 кг
1. Яна Ф., Мухоршибирский, Саган-Нур,
2. Наталья В., Заиграевский, Онохой,
3. Галина К., Селенгинский, Гусиноозерск.

50 кг
1. Виктория К., Улан-Удэ, СШОР-11,
2. Даяна Б., Селенгинский, Гусиноозерск.

52 кг
1. Жанна Б., Улан-Удэ, РСШОР,
2. Евгения Т., РСШОР/Прибайкальский.

Свыше 80 кг
1. Дарья Г., Улан-Удэ, СШ-16,
2. Катерина М., Заиграевский, Онохой,
3. Диана П., Баргузинский, Усть-Баргузин.

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