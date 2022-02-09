В Московском зоопарке рассказали, как различают манулов из Бурятии









Затем их перевезли в Этнографический музей народов Забайкалья в Улан-Удэ. Здесь для них



Позже по рекомендации Росприроднадзора было



Сейчас спасённые манулы уже подросли. Представители Московского зоопарка недавно рассказали, как можно различить совершенно одинаковых на первый взгляд сестёр.



- Это очень непростой вопрос. Профессионал обратит внимание на множество признаков: пятна на лбу, кольца на хвосте, форму коренастых ушей и много другое, - говорится в сообщении зоопарка.



Но при беглом знакомстве порой достаточно рисунка на морде. Также у сестёр совершенно разный характер. Различия выяснились довольно быстро.



- Алиса - спокойная, любит высокие полочки и наблюдать. Брунгильда активнее, любит бросаться и прячется понизу. У Алисы более широкая и светлая морда с ярким рисунком как бы «бороды». Брунгильда потемнее и поуже, - поделились в Московском зоопарке. Затем их перевезли в Этнографический музей народов Забайкалья в Улан-Удэ. Здесь для них построили отдельный вольер Позже по рекомендации Росприроднадзора было решено передать манулов на постоянное жительство в Московский зоопарк . Ведь там созданы комфортные условия для содержания и размножения этих редких животных. К самостоятельной жизни на воле котята уже не приспособлены. К сожалению, один из них умер, так что в Москву осенью отправились только манулы, которых назвали Алиса и Брунгильда.Сейчас спасённые манулы уже подросли. Представители Московского зоопарка недавно рассказали, как можно различить совершенно одинаковых на первый взгляд сестёр.- Это очень непростой вопрос. Профессионал обратит внимание на множество признаков: пятна на лбу, кольца на хвосте, форму коренастых ушей и много другое, - говорится в сообщении зоопарка.Но при беглом знакомстве порой достаточно рисунка на морде. Также у сестёр совершенно разный характер. Различия выяснились довольно быстро.- Алиса - спокойная, любит высокие полочки и наблюдать. Брунгильда активнее, любит бросаться и прячется понизу. У Алисы более широкая и светлая морда с ярким рисунком как бы «бороды». Брунгильда потемнее и поуже, - поделились в Московском зоопарке.









Сотрудники зоопарка добавили важное уточнение касаемо поведения всех манулов.



- Если манул спокоен, это не значит, что он плюшевый. Он просто хладнокровен, но от этого не менее дик, - напоследок предостерегли посетителей.

