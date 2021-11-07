Спасённых в Бурятии котят манула отправили в Московский зоопарк

Общество, Фото: Этнографический музей народов Забайкалья

«У зоопарка большая многолетняя база по изучению манулов», - отметили в Этнографическом музее в Улан-Удэ



Переехали в Москву котята манула, найденные и спасённые жителями Мухоршибирского района. Об этом сообщается в группе «Мухоршибирь-инфо.24/7».



Животные направлены в столицу в конце лета - из Этнографического музея переехали в Московский зоопарк.



- Котят краснокнижного манула, согласно указанию Росприроднадзора, мы передали в Московский зоопарк. У них большая многолетняя база по изучению манулов, более того, манул является логотипом и символом Московского зоопарка – одного из старейших в Европе. Спасая этих котят, мы консультировались со специалистами по их рациону, уходу. Все они удивлялись, что котята просто выжили - манулы в раннем возрасте очень слабенькие, - рассказал директор Этнографического музея народов Забайкалья в Улан-Удэ Алексей Маладаев.



Как сообщал «Байкал-Daily», детёнышей манула обнаружили жители села Новый Заган Мухоршибирского района летом 2021 года. Малышей они нашли на территории своего старого дома на окраине села. Кормили они котят молоком, а затем детской смесью.



Позже их перевезли в Этнографический музей народов Забайкалья. В середине июля сотрудники музея сообщили, что малыши живут у них уже месяц. И этот период очень тяжело дался и котятам, и им. Для специалистов это был первый опыт по выхаживанию манулов в таком юном возрасте.



Котята оказались девочками, их назвали Аглая, Прасковья и Брунгильда.







