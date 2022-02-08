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В Чите отменили уникальную операцию для новорождённого

В Чите отменили уникальную операцию для новорождённого
Общество,  Фото:pixabay.com
Выяснилось, что операция всё же не нужна

Ребёнку, которому планировалось сразу после рождения провести эндоскопическую операцию при участии главного внештатного детского хирурга из Иркутска, врача с мировым именем Юрия Козлова, оперативное вмешательство не потребовалось. Ребёнок родился в ночь на 7 февраля в Забайкальском краевом перинатальном центре, сообщается на официальном портале региона.

- Сейчас мама и малыш находятся под наблюдением специалистов Забайкальского краевого перинатального центра. После рождения ребёнку были проведены дополнительные обследования, в ходе которых установлено, что оперативное лечение не требуется, - рассказала исполняющая обязанности министра здравоохранения Забайкальского края Оксана Немакина.

При данной патологии плода оперативное лечение необходимо проводить в первые сутки после рождения ребёнка. Случаи рождения детей с подобными патологиями достаточно редки, поэтому современные и высокотехнологичные операции, в том числе с привлечением коллег – это хорошая практика для всех.

- Во врачебной деятельности такая взаимная поддержка и помощь - стандартная ситуация. К счастью, ребенку не потребовался такой вид медицинской помощи, но если бы патология подтвердилась, врачи были бы к этому полностью готовы и своевременно оказали помощь маленькому пациенту», - отметила Оксана Немакина.

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