В Чите отменили уникальную операцию для новорождённого

Выяснилось, что операция всё же не нужна
Ребёнку, которому планировалось сразу после рождения провести эндоскопическую операцию при участии главного внештатного детского хирурга из Иркутска, врача с мировым именем Юрия Козлова, оперативное вмешательство не потребовалось. Ребёнок родился в ночь на 7 февраля в Забайкальском краевом перинатальном центре, сообщается на официальном портале региона.
- Сейчас мама и малыш находятся под наблюдением специалистов Забайкальского краевого перинатального центра. После рождения ребёнку были проведены дополнительные обследования, в ходе которых установлено, что оперативное лечение не требуется, - рассказала исполняющая обязанности министра здравоохранения Забайкальского края Оксана Немакина.
При данной патологии плода оперативное лечение необходимо проводить в первые сутки после рождения ребёнка. Случаи рождения детей с подобными патологиями достаточно редки, поэтому современные и высокотехнологичные операции, в том числе с привлечением коллег – это хорошая практика для всех.
- Во врачебной деятельности такая взаимная поддержка и помощь - стандартная ситуация. К счастью, ребенку не потребовался такой вид медицинской помощи, но если бы патология подтвердилась, врачи были бы к этому полностью готовы и своевременно оказали помощь маленькому пациенту», - отметила Оксана Немакина.
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