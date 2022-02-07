 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

07 февраля

06 февраля

Популярное

В Забайкалье впервые проведут уникальную операцию для новорождённого

В Забайкалье впервые проведут уникальную операцию для новорождённого
Общество,  Фото:pixabay.com
Руководить операцией будет главный детский хирург СФО

Уникальную высокотехнологическую операцию для новорождённого проведут специалисты Забайкальского краевого перинатального центра, детские хирурги краевой клинической детской больницы под руководством главного детского хирурга Сибирского федерального округа Юрия Козлова.

- На первом скрининге беременности врачи обнаружили патологию развития плода. На консилиуме врачей было принято решение пригласить главного внештатного детского хирурга из города Иркутска Юрия Козлова. При поддержке краевого министерства здравоохранения и акушера-гинеколога Марины Мочаловой данный вопрос был решён. Женщина готовится вступить в родовую деятельность. При рождении маленькому пациенту будет проведена уникальная операция с помощью эндоскопического оборудования через мельчайшие разрезы. Такая операция в Забайкалье пройдёт впервые, – рассказала исполняющая обязанности министра здравоохранения региона Оксана Немакина.

Как сообщает пресс-служба ведомства, Юрий Андреевич Козлов — заслуженный врач Российской Федерации, доктор медицинских наук, детский хирург высшей категории, главный врач Иркутской областной детской клинической больницы, победитель всероссийского конкурса «Лучший врач России» в категории «Лучший детский хирург» 2010 года, член Российской ассоциации детских хирургов (РАДХ), Европейской ассоциации детских хирургов (EUPSA), Тихоокеанской ассоциации детских хирургов (PAPS) и международной педиатрической эндохирургической ассоциации (IPEG), почётный гражданин Иркутской области.
здравоохранение Забайкальский край операция медицина новорожденные хирургия

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии разыгрывают кубок по спортивному ориентированию
В Бурятии разыгрывают кубок по спортивному ориентированию
Общество, 07.02.2022
Очередной этап пройдёт в Мухоршибирском районе
В Усть-Ордынском округе проходит месячник бурятского языка
В Усть-Ордынском округе проходит месячник бурятского языка
Общество, 07.02.2022
К участию приглашаются дети и молодёжь
Более 300 детей сирот Бурятии не получают алименты
Более 300 детей сирот Бурятии не получают алименты
Общество, 07.02.2022
Сумма задолженности достигла 45 млрд рублей
Иркутская экоорганизация выпустила мультфильмы «Байкальские истории»
Иркутская экоорганизация выпустила мультфильмы «Байкальские истории»
Общество, 07.02.2022
Главными героями «Байкальских историй» стали мальчик Дима и нерпа Дуся
В Забайкалье впервые проведут уникальную операцию для новорождённого
В Забайкалье впервые проведут уникальную операцию для новорождённого
Общество, 07.02.2022
Руководить операцией будет главный детский хирург СФО
Сельчан Бурятии вовлекают в проект «Территории трезвости»
Сельчан Бурятии вовлекают в проект «Территории трезвости»
Общество, 07.02.2022
Активное участие принимают жители села Утата
В Бурятии росгвардейцы убрались в священном месте
В Бурятии росгвардейцы убрались в священном месте
Общество, 07.02.2022
Ламы Баунтовского дацана поблагодарили сотрудников вневедомственной охраны
В Бурятии проиндексируют ряд социальных выплат
В Бурятии проиндексируют ряд социальных выплат
Общество, 07.02.2022
Это затронет почти 110 тысяч граждан республики
Житель Бурятии, получивший донорскую почку: «Теперь могу побаловать себя кофе»
Житель Бурятии, получивший донорскую почку: «Теперь могу побаловать себя кофе»
Общество, 07.02.2022
Пациент, которому выполнили вторую в Бурятии трансплантацию почки, рассказал о себе
Жителям Бурятии напомнили выплатах по соцконтрактам
Жителям Бурятии напомнили выплатах по соцконтрактам
Общество, 07.02.2022
Для нуждающихся семей с детьми подготовили почти 360 млн руб
Студенты Бурятии пришли на помощь медикам
Студенты Бурятии пришли на помощь медикам
Общество, 07.02.2022
Учащиеся БГСХА и ВСГУТУ начали работу в качестве операторов колл-центров
Олимпийские куртки с Байкалом оценил американский Forbes
Олимпийские куртки с Байкалом оценил американский Forbes
Общество, 07.02.2022
Форму спортсменов из России назвали одной из самых стильных на Олимпиаде
Случаи высокого загрязнения воздуха зафиксированы в Бурятии
Случаи высокого загрязнения воздуха зафиксированы в Бурятии
Общество, 07.02.2022
В 2021 году количество зафиксированных в России случаев высокого и экстремально высокого загрязнения воздуха увеличилось на 23 процента

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^