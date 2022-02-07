Руководить операцией будет главный детский хирург СФО
Уникальную высокотехнологическую операцию для новорождённого проведут специалисты Забайкальского краевого перинатального центра, детские хирурги краевой клинической детской больницы под руководством главного детского хирурга Сибирского федерального округа Юрия Козлова.
- На первом скрининге беременности врачи обнаружили патологию развития плода. На консилиуме врачей было принято решение пригласить главного внештатного детского хирурга из города Иркутска Юрия Козлова. При поддержке краевого министерства здравоохранения и акушера-гинеколога Марины Мочаловой данный вопрос был решён. Женщина готовится вступить в родовую деятельность. При рождении маленькому пациенту будет проведена уникальная операция с помощью эндоскопического оборудования через мельчайшие разрезы. Такая операция в Забайкалье пройдёт впервые, – рассказала исполняющая обязанности министра здравоохранения региона Оксана Немакина.
Как сообщает пресс-служба ведомства, Юрий Андреевич Козлов — заслуженный врач Российской Федерации, доктор медицинских наук, детский хирург высшей категории, главный врач Иркутской областной детской клинической больницы, победитель всероссийского конкурса «Лучший врач России» в категории «Лучший детский хирург» 2010 года, член Российской ассоциации детских хирургов (РАДХ), Европейской ассоциации детских хирургов (EUPSA), Тихоокеанской ассоциации детских хирургов (PAPS) и международной педиатрической эндохирургической ассоциации (IPEG), почётный гражданин Иркутской области.
В Забайкалье впервые проведут уникальную операцию для новорождённого
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