Приступить к монтажным работам планируется весной
В 2022 году в Улан-Удэ к центру управления интеллектуальной транспортной системы (ИТС) подключат 40 светофоров по улицам Терешковой, Ключевская, Ленина, Бабушкина, Смолина, Жердева, на перекрестках улиц Н. Петрова - Ботаническая, Калашникова - пр. Строителей, Ербанова –Коммунистическая и т.д. Приступить к монтажным работам планируется весной, сообщили в пресс-службе мэрии Улан-Удэ
Модернизация светофоров включает в себя замену контроллеров для управления режимами регулирования, подключение датчиков мониторинга транспортных потоков и камер видеонаблюдения за дорожной обстановкой.
В 2023 году планируется подключить ещё 24 светофора.
Остальные элементы ИТС планируется внедрять в 2024 году, в том числе такие подсистемы, как метео- и экомониторинг, мониторинг состояния дорог и дорожной инфраструктуры, детектирование ДТП и ЧС, информирование участников дорожного движения с помощью информационных табло и знаков переменной информации.
В Улан-Удэ модернизируют 40 светофоров
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