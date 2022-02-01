В Улан-Удэ модернизируют 40 светофоров

Приступить к монтажным работам планируется весной



В 2022 году в Улан-Удэ к центру управления интеллектуальной транспортной системы (ИТС) подключат 40 светофоров по улицам Терешковой, Ключевская, Ленина, Бабушкина, Смолина, Жердева, на перекрестках улиц Н. Петрова - Ботаническая, Калашникова - пр. Строителей, Ербанова –Коммунистическая и т.д. Приступить к монтажным работам планируется весной, сообщили в пресс-службе мэрии Улан-Удэ



Модернизация светофоров включает в себя замену контроллеров для управления режимами регулирования, подключение датчиков мониторинга транспортных потоков и камер видеонаблюдения за дорожной обстановкой.



В 2023 году планируется подключить ещё 24 светофора.



Остальные элементы ИТС планируется внедрять в 2024 году, в том числе такие подсистемы, как метео- и экомониторинг, мониторинг состояния дорог и дорожной инфраструктуры, детектирование ДТП и ЧС, информирование участников дорожного движения с помощью информационных табло и знаков переменной информации.

