Появился трейлер продолжения снятого в Бурятии фильма «Эластико»









Режиссёром картины стал Михаил Расходников. Роли исполнили актёры Дмитрий Власкин, Ирина Антоненко, Александр Фролов, Никита Павленко, Ирина Безряднова.



Первый фильм (12+) вышел на экраны в 2016 году. По данным сайта kinometro.ru, кассовые сборы превысили 19 миллионов рублей. О том, что планируется вторая часть, стало известно практически сразу же, тем более, что на это намекала концовка первого. Официальное подтверждение о работе над второй частью драмы

Режиссёром картины стал Михаил Расходников. Роли исполнили актёры Дмитрий Власкин, Ирина Антоненко, Александр Фролов, Никита Павленко, Ирина Безряднова.Первый фильм (12+) вышел на экраны в 2016 году. По данным сайта kinometro.ru, кассовые сборы превысили 19 миллионов рублей. О том, что планируется вторая часть, стало известно практически сразу же, тем более, что на это намекала концовка первого. Официальное подтверждение о работе над второй частью драмы появилось в начале 2017 года.

23 февраля состоится премьера фильма «Эластико: двенадцатый игрок» (16+). Эта кинокартина станет продолжением первой части, которую сняли в Бурятии. Трейлер и анонс опубликовали на «КиноАфише».- Матвей постепенно обживается в Москве, но пока не вылезает со скамейки запасных в столичном футбольном клубе. Новости из Улан-Удэ вынуждают Матвея вернуться домой и сделать перерыв в спортивной карьере. Он должен спасти брата своей бывшей девушки, который попал в криминальные разборки, - говорится в анонсе.