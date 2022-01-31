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Появился трейлер продолжения снятого в Бурятии фильма «Эластико»

Появился трейлер продолжения снятого в Бурятии фильма «Эластико»
Общество, 
Фильм зрители увидят уже совсем скоро

23 февраля состоится премьера фильма «Эластико: двенадцатый игрок» (16+). Эта кинокартина станет продолжением первой части, которую сняли в Бурятии. Трейлер и анонс опубликовали на «КиноАфише».

- Матвей постепенно обживается в Москве, но пока не вылезает со скамейки запасных в столичном футбольном клубе. Новости из Улан-Удэ вынуждают Матвея вернуться домой и сделать перерыв в спортивной карьере. Он должен спасти брата своей бывшей девушки, который попал в криминальные разборки, - говорится в анонсе.



Режиссёром картины стал Михаил Расходников. Роли исполнили актёры Дмитрий Власкин, Ирина Антоненко, Александр Фролов, Никита Павленко, Ирина Безряднова.

Первый фильм (12+) вышел на экраны в 2016 году. По данным сайта kinometro.ru, кассовые сборы превысили 19 миллионов рублей. О том, что планируется вторая часть, стало известно практически сразу же, тем более, что на это намекала концовка первого. Официальное подтверждение о работе над второй частью драмы появилось в начале 2017 года. 
фильм

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