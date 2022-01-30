 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

30 января

29 января

28 января

Популярное

В Бурятии за сутки выявили 1513 новых случаев коронавируса

В Бурятии за сутки выявили 1513 новых случаев коронавируса
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Занятость коечного фонда - 85,1%

По данным управления Роспотребнадзора по Бурятии на 8:00 часов 30 января, зарегистрировано 86668 больных COVID-19 с лабораторным подтверждением. Из них 47% (40550) приходится на жителей Улан-Удэ.

За минувшие сутки выявлено 1513 новых больных коронавирусом.

Из выявленных за прошедшие сутки больных – 1163 человека обследованы по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям. Дезинфекция в очагах проведена на общей площади более 202 га. По состоянию на 30 января, число контактных лиц – 35227 человек.

По оперативным данным медицинских организаций республики на 08.00 30 января, в стационарах получают лечение 1714 пациентов с коронавирусом и подозрением на него, в том числе осложнённым внебольничной пневмонией – 794. За предыдущие сутки госпитализирован 131 пациент.

В отделениях реанимации находятся 119 пациентов (из них старше 65 лет – 60), на ИВЛ – 38 пациентов (из них старше 65 – 20), в том числе на неинвазивной ИВЛ – 24.

Для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилированы 2014 коек: заняты – 1714, свободны – 300 коек. Занятость коечного фонда составляет 85,1%.

На амбулаторном лечении и наблюдении находятся 20540 человек.

Выздоровели от COVID-19 – 76117 человек, в том числе за сутки 379 пациентов.

За последние сутки в Бурятии никто из больных ковидом не умер.

Всего умерло от COVID-19, с тяжёлой сопутствующей патологией (с начала пандемии) – 2601 человек.



коронавирус

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Приговор Баиру Жамбалову оставлен без изменения
Приговор Баиру Жамбалову оставлен без изменения
Общество, 30.01.2022
Жалобу бывшего вице-спикера Народного Хурала Бурятии рассмотрели в Кемерове
За год при пожарах в Бурятии погибли 63 человека
За год при пожарах в Бурятии погибли 63 человека
Общество, 30.01.2022
Специалисты назвали одну из основных причин возгораний в жилых домах
Бурятская спортсменка завоевала бронзу турнира «Иван Ярыгин»
Бурятская спортсменка завоевала бронзу турнира «Иван Ярыгин»
Общество, 30.01.2022
Вероника Чумикова одержала победу над соотечественницей Кристиной Михневой со счетом 11:1
В Улан-Удэ проходит ярмарка «Белый месяц»
В Улан-Удэ проходит ярмарка «Белый месяц»
Общество, 30.01.2022
Ярмарка работает два дня – 29 и 30 января
Улан-удэнцы, избившие мужчину до смерти, останутся под стражей
Улан-удэнцы, избившие мужчину до смерти, останутся под стражей
Общество, 30.01.2022
Суд пришёл к выводу, что они могут скрыться либо уничтожить необнаруженные доказательства
В Бурятии по-прежнему морозно
В Бурятии по-прежнему морозно
Общество, 30.01.2022
В республике слабый ветер 
В Улан-Удэ прошёл чемпионат ДФО по ушу
В Улан-Удэ прошёл чемпионат ДФО по ушу
Общество, 29.01.2022
Соревнования собрали более 200 спортсменов 
Глава Бурятии проконтролировал ход реализации «Народной программы»
Глава Бурятии проконтролировал ход реализации «Народной программы»
Общество, 29.01.2022
В основу «Народной программы» вошли 3198 предложений
Военные Бурятии и Забайкалья провели тренировки по антитеррору
Военные Бурятии и Забайкалья провели тренировки по антитеррору
Общество, 29.01.2022
По итогам проверок военнослужащие уложились в предъявляемые нормативы
В улан-удэнский музей можно будет пройти бесплатно
В улан-удэнский музей можно будет пройти бесплатно
Общество, 29.01.2022
Для этого нужно нарядиться в национальный костюм
Жителей Бурятии попросили не звонить в call-центр пьяными
Жителей Бурятии попросили не звонить в call-центр пьяными
Общество, 29.01.2022
Звонки от нетрезвых людей тормозят работу «горячей линии» 
Комики Бурятии создали телеграм-канал, где общаются «кружочками»
Комики Бурятии создали телеграм-канал, где общаются «кружочками»
Общество, 29.01.2022
За несколько дней авторы спонтанной идеи набрали более тысячи подписчиков
Зоозащитников возмутил отказ властей пустить собак из Якутии в Улан-Удэ
Зоозащитников возмутил отказ властей пустить собак из Якутии в Улан-Удэ
Общество, 29.01.2022
Ситуация с перевозкой бездомных собак из Якутии в столицу Бурятии накаляется

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^