В Бурятии за сутки выявили 1513 новых случаев коронавируса



По данным управления Роспотребнадзора по Бурятии на 8:00 часов 30 января, зарегистрировано 86668 больных COVID-19 с лабораторным подтверждением. Из них 47% (40550) приходится на жителей Улан-Удэ.



За минувшие сутки выявлено 1513 новых больных коронавирусом.



Из выявленных за прошедшие сутки больных – 1163 человека обследованы по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям. Дезинфекция в очагах проведена на общей площади более 202 га. По состоянию на 30 января, число контактных лиц – 35227 человек.



По оперативным данным медицинских организаций республики на 08.00 30 января, в стационарах получают лечение 1714 пациентов с коронавирусом и подозрением на него, в том числе осложнённым внебольничной пневмонией – 794. За предыдущие сутки госпитализирован 131 пациент.



В отделениях реанимации находятся 119 пациентов (из них старше 65 лет – 60), на ИВЛ – 38 пациентов (из них старше 65 – 20), в том числе на неинвазивной ИВЛ – 24.



Для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилированы 2014 коек: заняты – 1714, свободны – 300 коек. Занятость коечного фонда составляет 85,1%.



На амбулаторном лечении и наблюдении находятся 20540 человек.



Выздоровели от COVID-19 – 76117 человек, в том числе за сутки 379 пациентов.



За последние сутки в Бурятии никто из больных ковидом не умер.



Всего умерло от COVID-19, с тяжёлой сопутствующей патологией (с начала пандемии) – 2601 человек.







