С 24 января врачи не будут принимать пациентов
В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации по коронавирусу в улан-удэнской поликлинике №6 временно приостановлен плановый приём взрослого и детского населения. Об этом сообщается в аккаунте городской поликлиники.
- С 24 января временно приостановлен плановый прием взрослого и детского населения до особого распоряжения, - говорится в сообщении.
Как сообщал «Байкал Daily», в Бурятии зафиксирован резкий рост заболеваемости коронавирусом, имеются также больные особо заразным штаммом «омикрон». За последние сутки в республике зарегистрировано 293 новых случаев заболевания COVID-19. Это максимум за последние полгода.
Медицинская служба и эпидемиологи настоятельно просят жителей Бурятии соблюдать все меры профилактики. И в обязательно порядке пройти вакцинацию. Именно вакцинация, созданная с её помощью иммунная прослойка, помогла «мягко» пройти четвёртую волну коронавирусной инфекции, отмечают в правительстве Бурятии.
На сегодняшний день у многих прошёл шестимесячный срок с момента первичной вакцинации. Таким гражданам необходимо в данный момент пройти ревакцинацию. Вакцина имеется в достаточном количестве во всех пунктах вакцинации.
По данным на 21 января, всего первично привито 480 704 человек (66,8 % от взрослого населения). Завершили первичную вакцинацию 454 125 человек, ревакцинацию начали 101821 человек.
Улан-удэнская поликлиника приостановила плановый приём
Общество, Фото:
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