В Бурятии активно ищут больных ковидом, гуляющих по улицам

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

К административной ответственности привлекли более тысячи нарушителей режима самоизоляции



В Бурятии в усиленном режиме продолжают работу мобильные группы по обеспечению противоэпидемических мер в общественных местах. Особое внимание проверяющих обращено к больным, получающим лечение от коронавирусной инфекции на дому и контактным лицам, сообщили в правительстве республики.



Амбулаторные пациенты и граждане, включенные в круг контактных лиц, обязаны соблюдать режим самоизоляции по месту проживания.



Неисполнение этихтребований влечет за собой административную ответственность, предусмотренную ч.2 ст. 6.3. КоАП РФ, наложение административного штрафа на граждан в размере от 15 тысяч до 40 тысяч рублей.



-- За весь период работы мобильных групп в общественных местах - с апреля 2020 года по 19 января 2022 года, выявлено 1142 нарушения данного требования. В отношении нарушителей составлены административные протоколы. Контроль за теми, кто должен соблюдать самоизоляцию, мы усилили и в городе и районах, - сообщил зампред правительства Бурятии Пётр Мордовской.



Каждый житель Бурятии может участвовать в общественном контроле. О случаях нарушений режима самоизоляции можно сообщать по номеру 112.



Мобильные группы проводят ежедневные рейды по организациям и общественным местам. Усилены рейды на общественном транспорте.



