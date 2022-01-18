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В Улан-Удэ полиция нашла детей ночью в компьютерных клубах

В Улан-Удэ полиция нашла детей ночью в компьютерных клубах
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Полицейские рассказали, как прошли рейды по соблюдению комендантского часа

В выходные полицейские в Улан-Удэ провели рейды по соблюдению комендантского часа несовершеннолетними. Ночью в общественных местах сотрудники проверяли, не гуляют ли по улицам дети и подростки без сопровождения взрослых.

Нарушителей комендантского часа нашли в компьютерных клубах.

- В рамках профилактических рейдов полицейские посетили компьютерные клубы, где выявили четверых подростков, находившихся без сопровождения взрослых. Дети опрошены и переданы родителям. Материалы проверки будут направлены в администрацию Советского района Улан-Удэ для принятия правового решения по подведомственности, - сообщили в МВД по Бурятии.

В Бурятии действует закон, в соответствии с которым ограничено нахождение несовершеннолетних на улице и в общественных местах в тёмное время суток.

Дети, не достигшие возраста 16 лет, не должны находиться в общественных местах (на улицах, в парках, интернет-клубах, на лестничных площадках жилых домов, в местах в сфере торговли и общественного питания, развлечений) без сопровождения законных представителей:

- с 25 мая по 1 сентября - с 23.00 до 06.00,
- в остальное время - с 22.00 до 06.00.

полиция комендантский час

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