Полицейские рассказали, как прошли рейды по соблюдению комендантского часа
В выходные полицейские в Улан-Удэ провели рейды по соблюдению комендантского часа несовершеннолетними. Ночью в общественных местах сотрудники проверяли, не гуляют ли по улицам дети и подростки без сопровождения взрослых.
Нарушителей комендантского часа нашли в компьютерных клубах.
- В рамках профилактических рейдов полицейские посетили компьютерные клубы, где выявили четверых подростков, находившихся без сопровождения взрослых. Дети опрошены и переданы родителям. Материалы проверки будут направлены в администрацию Советского района Улан-Удэ для принятия правового решения по подведомственности, - сообщили в МВД по Бурятии.
В Бурятии действует закон, в соответствии с которым ограничено нахождение несовершеннолетних на улице и в общественных местах в тёмное время суток.
Дети, не достигшие возраста 16 лет, не должны находиться в общественных местах (на улицах, в парках, интернет-клубах, на лестничных площадках жилых домов, в местах в сфере торговли и общественного питания, развлечений) без сопровождения законных представителей:
- с 25 мая по 1 сентября - с 23.00 до 06.00,
- в остальное время - с 22.00 до 06.00.
В Улан-Удэ полиция нашла детей ночью в компьютерных клубах
Общество, Фото:
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