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В Улан-Удэ прояснили ситуацию с очередью на улице возле поликлиники

В Улан-Удэ прояснили ситуацию с очередью на улице возле поликлиники
Общество,  Фото:uu_news
Несколько дней назад из строя вышел стационарный ФЛГ-аппарат

В паблике uu_news появилось видео, где посетители толпятся возле улан-удэнской поликлиники №6 в мороз.

«Вот так у нас народ стоит на улице на флюорографию. Флюорография уже сломана полгода, всё никак сделать не могут. Зато по телевизору показывают, что всё у нас офигенно. Вот смотрите, сколько народу, всё мерзнут. А потом говорим, почему у нас заболеваемость большая», комментирует автор видео.

Горожане возмутились и оставили множество комментариев под постом, отмечая, в частности, в медучреждении флюорограф не работает уже шесть месяцев. Другие пользователи пишут, что каждый год происходит подобное, и преимущественно зимой.

«Байкал-Daily» обратился за пояснением в минздрав Бурятии, где объяснили, что информация пациента о том, что ФЛГ-аппарат якобы «сломан полгода» недостоверна. Стационарный аппарат вышел из строя 10 января.

- По информации, размещённой в социальных аккаунтах по поводу сломанного ФЛГ-аппарата городская поликлиника №6 поясняет. В связи с выходом из строя 10 января 2022 года стационарного ФЛГ-аппарата обследование населения проводится в передвижном ФЛГ-комплексе, установленном у входа в поликлинику. В связи со сложившимися погодными условиями пациентам предлагается ожидать очередь в холле поликлиники, тамбуре входной группы поликлиники. С 10 января специалистами АО «Медтехника» проводятся ремонтные работы по устранению поломок. Окончание ремонтных работ, по информации специалистов АО «Медтехника», ожидается в начале следующей недели, - пояснили в минздраве Бурятии.

Будем надеяться, что ситуация разрешится, и пациенты поликлиники №6 не будут мёрзнуть на улице.


поликлиника очередь

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