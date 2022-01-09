 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

09 января

08 января

07 января

11 декабря

Обряд Дугжууба в Бурятии пройдёт 31 января

Обряд Дугжууба в Бурятии пройдёт 31 января
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
В Иволгинском дацане рассказали, когда будут проходить молебны и специальные ритуалы

2 февраля 2022 года наступит новый год по буддийскому календарю – год Синего Тигра стихии Вода. По буддийской традиции, перед встречей Нового года принято достойно проводить старый год: сделать большую уборку дома, а также принять участие в специальных ритуалах.

29 января, в субботу, в 17 часов ламы проведут ритуал балин адисалга - благословение подношений, специально изготовленных к Сагаалха.

- 30 января, воскресенье, и 31 января, понедельник, с 9:00 в течение полутора дней будет проходить молебен Десяти Защитников Учения - Арбан Хангал (Гомбо, Гонгор, Шагдар, Чойжал, Лхамо, Сэндэма, Шалши, Намсарай, Жамсаран и Цанба). Молебен проводится с просьбой о защите всех живых существ, об устранении помех и препятствий на пути следования Учению Будды, - сообщают в пресс-службе Иволгинского дацана.

31 января, понедельник, в 17:00 будет проведён молебен Табан Харюулга, способствующий устранению препятствий, ложных воззрений, различных бед, горестей, болезней тела и ума, преодоления вредоносного влияния внешних факторов. Во время хурала ламы читают ритуальные тексты, направленные на отвращение вреда, куда входят молитвы, обращенные к Дугар (Белозонтичной Таре), Доржо Намжом, особый текст «Хамчу Нагбо» – для устранения воздействия дурных помыслов, злых языков, последствий плохих снов, обращение к Зеленой Таре, а также великий текст «Шэрнин» («Сутра Сердца»).

В 18 часов ламы начнут читать специальный молебен Дугжууба, после чего разведут ритуальный костер.

- Специально для Дугжуубы ламы готовят так называемый «соор» – увенчанную черепом высокую пирамиду из реек, бумаги и теста, напоминающую наконечник стрелы. Под ритуальные молитвы в него «вкладывают» подношение Чойжал сахюусану, и затем торжественно сжигают на большом костре как символ духовного очищения. Специально для прихожан, которые подготовили дома небольшие кусочки теста (очень маленькие по размеру, их делают только из воды и муки, без каких-либо добавок), салфетки или кусочки ткани, и провели обтирание ими, сооружается меньший по размеру костер. НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕЛЬЗЯ кидать принесённые кусочки в костер, предназначенный для подношения защитнику Учения – Чойжал сахюусану! – предупредили в дацане.

Правила для обтирания тканью, салфетками или тестом: сначала нужно покатать по лбу – символически собирая на ткань, салфетку или тесто дурные мысли, затем вокруг рта – собирая дурные слова, по груди – очищая сознание, потом в ладошках – как бы наматывая на ткань или тесто неблаговидные деяния. Можно также обтереть больные места, представляя при этом, что вы вытягиваете всё плохое, а также в конце дунуть на ткань, салфетку или тесто, выдувая весь негатив. Затем эти небольшие кусочки теста, салфетки или ткань (ни в коем случае не в полиэтилене!), приносят в дацан и бросают в меньший по размеру ритуальный костер.

1 февраля, вторник – день поста (бутуу удэр, или «закрытый день»): с 9:00 –молебен Мандал Шива (восхваление Зеленой Тары).

В 17:00 пройдет ритуал Цедор Лхамын балин адисалга (благословение подношений). В 19:00 начнётся молебен, обращённый к богине Балдан Лхамо.

2 февраля, среда, в 6 часов утра начнётся торжественный молебен Цедор Лхамо, будет отмечаться наступление Сагаалхи, пройдёт обмен хадаками, будет проведён обряд призывания удачи и благоденствия, все присутствующие смогут отведать белой пищи.

Со 2 по 16 лунные сутки праздника Сагаалха ламы будут читать особый молебен – Монлам Ченмо (Великий молебен – тиб.). Этот праздник длится в течение 15 дней и посвящается воспоминанию о 15 чудесах, которые, по преданию, Будда Шакьямуни совершил в индийском городе Шравасти. В этом году Монлам Ченмо будет проходить с 3 по 17 февраля.

При этом принято на второй день Сагаалха, 3 февраля, четверг, вывешивать хии морины – совершать обряд запуска «коней ветра удачи». Ламы проведут специальный ритуал освящения хии моринов – Хий Морин Сан. «Конь ветра удачи» – это символ, показывающий состояние благополучия человека.

17 февраля, в четверг, будет прочитан Додудба - текст из сутры Праджняпарамиты. 18 февраля, в пятницу, в 9:00 пройдёт специальный Сахюусан хурал, посвященный окончанию праздника Монлам Ченмо.

Сагаалха является одним из больших буддийских праздников, это самое благоприятное время для проведения очистительных обрядов, для посещения ламы-астролога, у которого можно узнать, что следует делать и чего избегать в наступившем году, также можно пригласить ламу домой для проведения очищающего обряда вашего жилища.

дацан Сагаалган дугжууба

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ проверили как содержат безнадзорных собак в приютах
В Улан-Удэ проверили как содержат безнадзорных собак в приютах
Общество, 09.01.2022
Сейчас в приюте содержатся более 30 взрослых собак
Чемпионом Кубка Улан-Удэ стала команда из Москвы⠀
Чемпионом Кубка Улан-Удэ стала команда из Москвы⠀
Общество, 09.01.2022
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с финала турнира
В Чите проводится проверка по инциденту в маршрутке
В Чите проводится проверка по инциденту в маршрутке
Общество, 09.01.2022
В соцсетях распространилась информация, что водитель автобуса агрессивно вёл себя по отношению к 10-летнему пассажиру
В Улан-Удэ задержали участницу конфликта в маршрутке
В Улан-Удэ задержали участницу конфликта в маршрутке
Общество, 09.01.2022
Свою вину в краже телефона горожанка признала
В Бурятии нашли 115 старинных буддийских танка
В Бурятии нашли 115 старинных буддийских танка
Общество, 09.01.2022
Эти танка написаны примерно в конце XIX - начале XX веков
В Бурятии сегодня будет бесснежно
В Бурятии сегодня будет бесснежно
Общество, 09.01.2022
Временами возможны порывы ветра
В Бурятии продолжаются богослужения в честь Рождества
В Бурятии продолжаются богослужения в честь Рождества
Общество, 08.01.2022
8 января состоялась литургия в Троицком храме
В Улан-Удэ прихожане храмов связали для осуждённых носки
В Улан-Удэ прихожане храмов связали для осуждённых носки
Общество, 08.01.2022
Носки передал лично Бурятский митрополит
За год военные в Бурятии выполнили более 550 тактических задач
За год военные в Бурятии выполнили более 550 тактических задач
Общество, 08.01.2022
Широко применялись новейшие средства связи и управления
В Улан-Удэ на месте коммунальной аварии закроют движение
В Улан-Удэ на месте коммунальной аварии закроют движение
Общество, 08.01.2022
Вечером будет закрыто движение от улицы Сахьяновой до Жердева⠀
115 человек заразились коронавирусом в Бурятии за сутки
115 человек заразились коронавирусом в Бурятии за сутки
Общество, 08.01.2022
С начала пандемии ковид победили более 72 тысяч жителей
Разведчики из Бурятии совершили свыше 700 прыжков с парашютом
Разведчики из Бурятии совершили свыше 700 прыжков с парашютом
Общество, 08.01.2022
Прыжки совершались на высотах от 800 до 1500 метров
В Улан-Удэ осуждённых научили готовить пельмени по-амурски
В Улан-Удэ осуждённых научили готовить пельмени по-амурски
Общество, 08.01.2022
Кулинарный мастер-класс провели в женской колонии
В Улан-Удэ днём до -14
В Улан-Удэ днём до -14
Общество, 08.01.2022
Осадков в столице Бурятии не ожидается 
В Бурятии продолжается бесплатная вакцинация скота от ЗУДа
В Бурятии продолжается бесплатная вакцинация скота от ЗУДа
Общество, 07.01.2022
Вакцинации подлежит крупнорогатый скот, овцы, свиньи

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^