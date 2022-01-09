Обряд Дугжууба в Бурятии пройдёт 31 января

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

В Иволгинском дацане рассказали, когда будут проходить молебны и специальные ритуалы



2 февраля 2022 года наступит новый год по буддийскому календарю – год Синего Тигра стихии Вода. По буддийской традиции, перед встречей Нового года принято достойно проводить старый год: сделать большую уборку дома, а также принять участие в специальных ритуалах.



29 января, в субботу, в 17 часов ламы проведут ритуал балин адисалга - благословение подношений, специально изготовленных к Сагаалха.



- 30 января, воскресенье, и 31 января, понедельник, с 9:00 в течение полутора дней будет проходить молебен Десяти Защитников Учения - Арбан Хангал (Гомбо, Гонгор, Шагдар, Чойжал, Лхамо, Сэндэма, Шалши, Намсарай, Жамсаран и Цанба). Молебен проводится с просьбой о защите всех живых существ, об устранении помех и препятствий на пути следования Учению Будды, - сообщают в пресс-службе Иволгинского дацана.



31 января, понедельник, в 17:00 будет проведён молебен Табан Харюулга, способствующий устранению препятствий, ложных воззрений, различных бед, горестей, болезней тела и ума, преодоления вредоносного влияния внешних факторов. Во время хурала ламы читают ритуальные тексты, направленные на отвращение вреда, куда входят молитвы, обращенные к Дугар (Белозонтичной Таре), Доржо Намжом, особый текст «Хамчу Нагбо» – для устранения воздействия дурных помыслов, злых языков, последствий плохих снов, обращение к Зеленой Таре, а также великий текст «Шэрнин» («Сутра Сердца»).



В 18 часов ламы начнут читать специальный молебен Дугжууба, после чего разведут ритуальный костер.



- Специально для Дугжуубы ламы готовят так называемый «соор» – увенчанную черепом высокую пирамиду из реек, бумаги и теста, напоминающую наконечник стрелы. Под ритуальные молитвы в него «вкладывают» подношение Чойжал сахюусану, и затем торжественно сжигают на большом костре как символ духовного очищения. Специально для прихожан, которые подготовили дома небольшие кусочки теста (очень маленькие по размеру, их делают только из воды и муки, без каких-либо добавок), салфетки или кусочки ткани, и провели обтирание ими, сооружается меньший по размеру костер. НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕЛЬЗЯ кидать принесённые кусочки в костер, предназначенный для подношения защитнику Учения – Чойжал сахюусану! – предупредили в дацане.



Правила для обтирания тканью, салфетками или тестом: сначала нужно покатать по лбу – символически собирая на ткань, салфетку или тесто дурные мысли, затем вокруг рта – собирая дурные слова, по груди – очищая сознание, потом в ладошках – как бы наматывая на ткань или тесто неблаговидные деяния. Можно также обтереть больные места, представляя при этом, что вы вытягиваете всё плохое, а также в конце дунуть на ткань, салфетку или тесто, выдувая весь негатив. Затем эти небольшие кусочки теста, салфетки или ткань (ни в коем случае не в полиэтилене!), приносят в дацан и бросают в меньший по размеру ритуальный костер.



1 февраля, вторник – день поста (бутуу удэр, или «закрытый день»): с 9:00 –молебен Мандал Шива (восхваление Зеленой Тары).



В 17:00 пройдет ритуал Цедор Лхамын балин адисалга (благословение подношений). В 19:00 начнётся молебен, обращённый к богине Балдан Лхамо.



2 февраля, среда, в 6 часов утра начнётся торжественный молебен Цедор Лхамо, будет отмечаться наступление Сагаалхи, пройдёт обмен хадаками, будет проведён обряд призывания удачи и благоденствия, все присутствующие смогут отведать белой пищи.



Со 2 по 16 лунные сутки праздника Сагаалха ламы будут читать особый молебен – Монлам Ченмо (Великий молебен – тиб.). Этот праздник длится в течение 15 дней и посвящается воспоминанию о 15 чудесах, которые, по преданию, Будда Шакьямуни совершил в индийском городе Шравасти. В этом году Монлам Ченмо будет проходить с 3 по 17 февраля.



При этом принято на второй день Сагаалха, 3 февраля, четверг, вывешивать хии морины – совершать обряд запуска «коней ветра удачи». Ламы проведут специальный ритуал освящения хии моринов – Хий Морин Сан. «Конь ветра удачи» – это символ, показывающий состояние благополучия человека.



17 февраля, в четверг, будет прочитан Додудба - текст из сутры Праджняпарамиты. 18 февраля, в пятницу, в 9:00 пройдёт специальный Сахюусан хурал, посвященный окончанию праздника Монлам Ченмо.



Сагаалха является одним из больших буддийских праздников, это самое благоприятное время для проведения очистительных обрядов, для посещения ламы-астролога, у которого можно узнать, что следует делать и чего избегать в наступившем году, также можно пригласить ламу домой для проведения очищающего обряда вашего жилища.



