В Иркутске проходит акция «Шар желаний»

Общество, Фото: пресс-служба администрации Иркутска

Украсить город к Новому году может каждый иркутянин



В Иркутске стартовала акция «Шар желаний». Все желающие могут оформить ёлочными игрушками деревья на территории общественных пространств. 27 декабря в рамках этого проекта жители Октябрьского округа украсили новогодними шарами ели в Лисихинском парке.



Акция «Шар желаний» продлится до 31 декабря. В ней уже приняли участие сотни иркутян: представителей различных организаций, служб и ведомств, активистов ТОС, общественных, спортивных и молодёжных организаций, бойцы Юнармии, врачи и просто все желающие.



Ранее участники акции «Новогодний шар» повесили гирлянды и разноцветные шары на площади Труда в Правобережной округе. В праздничном оформлении приняли участие ученики школы № 11, воспитанники дворца детского творчества, сотрудники Иркутского государственного цирка, представители организаций города, а также Дед Мороз и Снегурочка. Всего в рамках акции было украшено семь елей. Также участники оставили на хвойных ветвях новогодние поздравления жителям и гостям Иркутска.



Также накануне состоялось открытие главной новогодней ели Октябрьского округа. На бульваре Постышева для жителей прошел праздник «В гостях у Ёлки!». С творческими номерами выступили вокальные и танцевальные ансамбли города. С праздником собравшихся поздравили главные сказочные персонажи Нового года – Дед Мороз и Снегурочка. Об этом сообщает пресс-служба администрации Иркутска.



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