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В Улан-Удэ состоится «Ночь в театре»

В Улан-Удэ состоится «Ночь в театре»
Общество,  Фото:Александра Данилова
Все билеты были раскуплены ещё в сентябре

93-й день рождения Государственного русского драматического театра имени Бестужева отметят мероприятием «Ночь в театре» (12+). Этот проект театр проводит с 2016 года, сообщает пресс-служба театра имени Бестужева.

«Ночь в театре» призвана приоткрыть для зрителей тайны театра, показать его внутреннюю «кухню» и работу всех цехов, продемонстрировать процесс создания спектаклей. Театралов в этот вечер ждёт настоящее приключение, где каждый сможет попробовать себя в роли гримёра, костюмера, бутафора или актера. А бестужевцы в свою очередь открывают все двери и раскрывают секреты.

В этом году пройдёт уже традиционное шоу монтировщиков, когда сцена под руководством художественного руководителя Сергея Левицкого демонстрирует все свои возможности. Не обойдётся и без новогоднего «детского утренника», который пройдёт с учётом всех сегодняшних из-за коронавируса ограничений. Зрителей ждёт гримёрно-постижерный и костюмерный цеха, где зрители могут узнать особенности работы гримеров и костюмеров. В этом году даже будет комната страха и уже привычный постоянным поклонникам мероприятия трактир.

Специально для юбилейной «Ночи в театре» фотохудожник Александра Данилова подготовила фотозону, где можно будет сфотографироваться. А так как все зрители будут в масках, то бестужевцы ждут всех в интересных и нарядных костюмах на свой маскарад.

Финальным событием вечера будет визуально-пластический спектакль, который создадут сами зрители, «Новогоднее волшебство» в постановке режиссёра Сергея Левицкого. И напоследок Дед Мороз и Снегурочка поздравят всех с наступающим Новым годом.

Все билеты были раскуплены ещё в сентябре, а большинство – по Пушкинской карте.
Русский драмтеатр

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