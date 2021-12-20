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В Бурятии упал спрос на живые ёлки

В Бурятии упал спрос на живые ёлки
Общество,  Фото:pixabay.com
Живое дерево нужно утилизировать только в специальных пунктах приёма, иначе оно начнёт выделять накопленный в течение жизни углерод

В Бурятии, как и в других регионах Дальнего Востока, падает спрос на живые новогодние ели, сообщает Рослесинфорг.

Дальневосточники всё больше отдают предпочтение искусственным новогодним ёлкам, чем живым. За последние четыре года объём лесных заготовок новогодних елей, пихт и сосен упал на треть, сообщил директор «Дальлеспроекта» (дальневосточного филиала Рослесинфорга) Игорь Гречин.

- Так, в 2017 году предприниматели Дальнего Востока заготовили 21,5 тысячи живых новогодних елей, в прошлом году – всего 14,5 тысяч. При этом в прошлом году такой вид заготовки на Дальнем Востоке принёс государству около 700 тысяч рублей. Снижение спроса у жителей Дальнего Востока можно объяснить трендом на экологичность. Живое дерево нужно утилизировать только в специальных пунктах приёма, иначе оно начнёт выделять накопленный в течение жизни углерод. В среднем углеродный след от полутораметровой натуральной ели составляет 13 кг СО2. Также искусственные ели более практичны и долговечны, – уточнил Игорь Гречин.

На Дальнем Востоке новогодние ёлки заготавливают в республиках Бурятия и Саха (Якутия), в Камчатском крае и Сахалинской области. В прошлом году около семи тысяч новогодних елей, сосен и пихт поставили предприниматели из Сахалинской области – региона-лидера по заготовке праздничных хвойных. Почти 3,5 тысячи новогодних украшений готовит Камчатский край, и лишь немного отстаёт от них Республика Бурятия — около трёх тысяч. Меньше всего новогодних деревьев, почти полторы тысячи, рубят в Республике Саха (Якутия).

Купить праздничное дерево можно на специализированном базаре. Самостоятельная рубка новогодних лесных украшений влечёт за собой штраф.


Новый год елка

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