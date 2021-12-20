Двум улан-удэнцам не заплатили компенсацию за отпуск

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Горожане обратились в прокуратуру



16 декабря заместитель прокурора республики Светлана Козлова провела личный приём по вопросам защиты трудовых прав, поддержки занятости населения. Жители республики поднимали вопросы, касающиеся оплаты труда, трудовых отношений, изменений условий трудового договора.



С доводами об установлении трудового стажа, выплаты заработной платы и компенсации за неиспользованный отпуск обратились два жителя Улан-Удэ, с которыми работодатель не заключил трудовые договоры.



Заявительница из Прибайкальского района оспорила действия главы сельского поселения по проведению конкурса на замещение должности муниципальной службы.



Технический работник государственного учреждения, временно работавшая за отсутствующих работников, пожаловалась на отсутствие оплаты за дополнительную работу.



Во время приёма обратившиеся получили разъяснения трудового законодательства от руководителей ведомств.



Всего поступило шесть обращений, по всем организованы проверки, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

