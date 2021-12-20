В Бурятии в пансионате провели профилактическую акцию

В мероприятии участвовали представители трёх ведомств



В Кабанском районе Бурятии работники прокуратуры, ГИБДД и центральной районной больницы посетили пансионат милосердия для лиц с ограниченными возможностями здоровья в посёлке Каменск «Забота». Встречу приурочили к международному дню инвалидов. Мероприятие прошло с соблюдением мер санитарно-эпидемиологической безопасности.



Помощник прокурора Кабанского района разъяснила жильцам пансионата основные положения закона о социальной защите инвалидов, полномочия органов прокуратуры по защите их прав и интересов.



Медицинский работник рассказала о социально-медицинских программах реабилитации для инвалидов, а также о негативных последствиях вредных привычек. Сотрудник полиции проинформировал, как пешеходам избежать дорожно-транспортных происшествий в зимний период.



На информационно-разъяснительном стенде пансионата разместили плакат прокуратуры района «Права лиц с ограниченными возможностями здоровья и их защита», сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

