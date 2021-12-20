Местами по Бурятии небольшой снег

Днём по республике -10,-15



По данным Бурятского гидрометцентра, 20 декабря по республике: переменная облачность, местами небольшой снег. Ветер северо-западный 6-11, ночью в отдельных районах 15-19 м/с. Температура ночью по южной половине -18,-23, местами -8,-13, по северной половине -24,-29, при прояснении до -34,-39, днём -10,-15, местами -20,-25, по северу местами -28,-33.



В Улан-Удэ ночью возможен слабый снег, днём без осадков. Ветер северо-западный ночью 9-14, днём 5-10 м/с. Температура ночью -16,-18, днём -13,-15.

