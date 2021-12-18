Коронавирус в Бурятии унёс жизни ещё девяти человек



Всего умерло от COVID-19, с тяжёлой сопутствующей патологией – 2 326 человек, за сутки скончались девять пациентов. Из них пять человек были в возрасте до 65 лет, точный возраст не сообщается.

Число контактных лиц –12 400 человек.



Завершили первичную вакцинацию 426 552 человек. Повторную вакцинацию начали 71 958 человек.





По данным управления Роспотребнадзора на утро 18 декабря в Бурятии зарегистрированослучая заражения COVID-19.Суточный прирост составилбольных COVID-19 с лабораторным подтверждением. С осторожностью можно заявить о незначительном снижении показателя ежесуточного прироста больных: накануне сообщалось о 228 больных, до этого было 231, 229, 227 и т.п.Из выявленных за прошедшие сутки больных – 184 человека обследованы по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям.В выздоровели от COVID-19 – 67 821 человек, в том числе 204 за прошедшие сутки.Для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 1621 коек: занято – 1222, свободно – 399 коек. Занятость коечного фонда составляет 75,4%.В стационарах получают лечение 1222 пациента с коронавирусной инфекцией и подозрением на неё. В отделениях реанимации находится 134 пациента, из них старше 65 лет – 84; на ИВЛ – 67 пациентов, в том числе старше 65 лет – 48.Амбулаторное лечение и наблюдение проходят 2 565 человек.