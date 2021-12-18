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Коронавирус в Бурятии унёс жизни ещё девяти человек

Коронавирус в Бурятии унёс жизни ещё девяти человек
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Общее число случаев заражения приближается к 74 тысячам

По данным управления Роспотребнадзора на утро 18 декабря в Бурятии зарегистрировано 73 934 случая заражения COVID-19.

Суточный прирост составил 224 больных COVID-19 с лабораторным подтверждением. С осторожностью можно заявить о незначительном снижении показателя ежесуточного прироста больных: накануне сообщалось о 228 больных, до этого было 231, 229, 227 и т.п.

Из выявленных за прошедшие сутки больных – 184 человека обследованы по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям.

В выздоровели от COVID-19 – 67 821 человек, в том числе 204 за прошедшие сутки.

Для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 1621 коек: занято – 1222, свободно – 399 коек. Занятость коечного фонда составляет 75,4%.

В стационарах получают лечение 1222 пациента с коронавирусной инфекцией и подозрением на неё. В отделениях реанимации находится 134 пациента, из них старше 65 лет – 84; на ИВЛ – 67 пациентов, в том числе старше 65 лет – 48.

Амбулаторное лечение и наблюдение проходят 2 565 человек.

Всего умерло от COVID-19, с тяжёлой сопутствующей патологией – 2 326 человек, за сутки скончались девять пациентов. Из них пять человек были в возрасте до 65 лет, точный возраст не сообщается.

Число контактных лиц –12 400 человек. 

Завершили первичную вакцинацию 426 552 человек. Повторную вакцинацию начали 71 958 человек.

коронавирус профилактика

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