 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

17 декабря

16 декабря

Популярное

Прокуратура Бурятии вскрыла проблемы в сфере капремонта

Прокуратура Бурятии вскрыла проблемы в сфере капремонта
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Дома, которые уже надо сносить, зачастую включают в программу капитального ремонта

Прокуратура Бурятии сообщила о результатах надзора за сферой капитального ремонта многоквартирных домов.

Всего в региональную программу капитального ремонта включено 4 092 многоквартирных дома. В этом году завершён капремонт в 516 из них.

- Проверками установлено, что органы местного самоуправления, министерство строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса республики полномочия в сфере капитального ремонта реализуют ненадлежащим образом, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.

Так, прокуратура внесла представление в комитет городского хозяйства администрации Улан-Удэ, обязав включить в программу сведения о введённых в эксплуатацию 56 многоквартирных домах.

Прокуроры 10 районов республики вносили представления главам. Связаны они с непринятием мер по актуализации программы. В районах в ремонте нуждаются 25 домов, а ещё в 157 нужна замена конструктивных элементов, однако в программу капремонта эти дома не включали.

При этом, зафиксированы случаи, когда, напротив, муниципалитеты хотели ремонтировать аварийные дома, которые уже надо бы расселять.

- Установлена нецелесообразность проведения ремонтных работ в восьми многоквартирных домах на территории Баргузинского района в связи со значительным износом их строительных конструкций. В связи с этим прокурор района направил три исковых заявления о понуждении администрации сельского поселения «Баргузинское» обратиться в межведомственную комиссию с заявлениями о рассмотрении вопроса об аварийности многоквартирных домов. Исковые требования прокурора удовлетворены, - рассказали в прокуратуре Бурятии.

Факты бездействия органов местного самоуправления по рассмотрению вопроса об аварийности многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту, установлены прокурором Хоринского района и Гусиноозёрским межрайонным прокурором.

В 12 районах республики выявлены нарушения сроков и качества проведения работ по капитальному ремонту.

По инициативе прокуроров трёх районов руководители шести подрядных организаций, в одностороннем порядке изменившие условия договора о сроках проведения работ по капитальному ремонту, привлечены к административной ответственности. Ещё пять постановлений находятся на рассмотрении.

Надзорные мероприятия в этой сфере продолжаются.



прокуратура капитальный ремонт

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Прокуратура Бурятии вскрыла проблемы в сфере капремонта
Прокуратура Бурятии вскрыла проблемы в сфере капремонта
Общество, 17.12.2021
Дома, которые уже надо сносить, зачастую включают в программу капитального ремонта
Коронавирус в Бурятии держится на прежних позициях
Коронавирус в Бурятии держится на прежних позициях
Общество, 17.12.2021
В отделениях реанимации лежат более 120 пациентов
В Чите развернётся фестиваль зимнего футбола
В Чите развернётся фестиваль зимнего футбола
Общество, 17.12.2021
Соревнования состоятся в начале следующего года
В Улан-Удэ днём до -20 градусов
В Улан-Удэ днём до -20 градусов
Общество, 17.12.2021
В некоторых районах республики ожидается холодный ветер
В Бурятии пройдут чемпионат и первенство по кикбоксингу
В Бурятии пройдут чемпионат и первенство по кикбоксингу
Общество, 16.12.2021
Соревнования состоятся в дисциплинах «Фулл-контакт с лоу киком», «Лайт-контакт» и «Поинтфайтинг»
В Забайкалье стартует акция «#Новогодниеокна75»
В Забайкалье стартует акция «#Новогодниеокна75»
Общество, 16.12.2021
Участникам предлагается украсить свои окна к Новому году
Байкальск примет чемпионат по лыжным гонкам
Байкальск примет чемпионат по лыжным гонкам
Общество, 16.12.2021
В соревнованиях примут участие спортсмены Иркутской области
Юные художники нарисовали Улан-Удэ будущего
Юные художники нарисовали Улан-Удэ будущего
Общество, 16.12.2021
В Бурятии завершился конкурс детских рисунков «Мой Улан-Удэ 2050»
В Чите проведут второй фестиваль унтов
В Чите проведут второй фестиваль унтов
Общество, 16.12.2021
Мастера представят жителям и гостям города унты на любой вкус
Школьница из Усть-Ордынского округа стала победителем всероссийского конкурса
Школьница из Усть-Ордынского округа стала победителем всероссийского конкурса
Общество, 16.12.2021
Её сочинение «Через тернии к звёздам» было посвящено теме освоения космоса
В Бурятии танкисты применяют уникальную методику проведения боевых стрельб
В Бурятии танкисты применяют уникальную методику проведения боевых стрельб
Общество, 16.12.2021
Весь комплекс огневых упражнений выполняется в одном заезде
В Забайкалье начался отбор на Дельфийские игры
В Забайкалье начался отбор на Дельфийские игры
Общество, 16.12.2021
Заявки принимаются до 31 января 2022 года

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^