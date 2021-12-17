Прокуратура Бурятии вскрыла проблемы в сфере капремонта

Дома, которые уже надо сносить, зачастую включают в программу капитального ремонта
Прокуратура Бурятии сообщила о результатах надзора за сферой капитального ремонта многоквартирных домов.
Всего в региональную программу капитального ремонта включено 4 092 многоквартирных дома. В этом году завершён капремонт в 516 из них.
- Проверками установлено, что органы местного самоуправления, министерство строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса республики полномочия в сфере капитального ремонта реализуют ненадлежащим образом, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.
Так, прокуратура внесла представление в комитет городского хозяйства администрации Улан-Удэ, обязав включить в программу сведения о введённых в эксплуатацию 56 многоквартирных домах.
Прокуроры 10 районов республики вносили представления главам. Связаны они с непринятием мер по актуализации программы. В районах в ремонте нуждаются 25 домов, а ещё в 157 нужна замена конструктивных элементов, однако в программу капремонта эти дома не включали.
При этом, зафиксированы случаи, когда, напротив, муниципалитеты хотели ремонтировать аварийные дома, которые уже надо бы расселять.
- Установлена нецелесообразность проведения ремонтных работ в восьми многоквартирных домах на территории Баргузинского района в связи со значительным износом их строительных конструкций. В связи с этим прокурор района направил три исковых заявления о понуждении администрации сельского поселения «Баргузинское» обратиться в межведомственную комиссию с заявлениями о рассмотрении вопроса об аварийности многоквартирных домов. Исковые требования прокурора удовлетворены, - рассказали в прокуратуре Бурятии.
Факты бездействия органов местного самоуправления по рассмотрению вопроса об аварийности многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту, установлены прокурором Хоринского района и Гусиноозёрским межрайонным прокурором.
В 12 районах республики выявлены нарушения сроков и качества проведения работ по капитальному ремонту.
По инициативе прокуроров трёх районов руководители шести подрядных организаций, в одностороннем порядке изменившие условия договора о сроках проведения работ по капитальному ремонту, привлечены к административной ответственности. Ещё пять постановлений находятся на рассмотрении.
Надзорные мероприятия в этой сфере продолжаются.
Прокуратура Бурятии вскрыла проблемы в сфере капремонта
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