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Приставы назвали число невыездных жителей Бурятии

Приставы назвали число невыездных жителей Бурятии
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Невыездные должники накопили долги более чем на 7 миллиардов рублей

На сегодняшний день в списках невыездных числятся свыше 49 тысяч жителей Бурятии. В общей сложности они не погасили долги на сумму 7,4 миллиардов рублей. Об этом в преддверии новогодних праздников сообщили в УФССП по Бурятии.

Ограничить должника в выезде за пределы России судебный пристав-исполнитель может при наличии долга свыше 30 тысяч рублей. А те, кто «забыл» оплатить алименты, компенсацию морального вреда, а также вред, причинённый в результате преступления, за границу не попадут с долгом от 10 тысяч.

Часто бывают случаи, когда отдых несостоявшихся туристов был испорчен из-за нехватки нескольких часов для подготовки процессуальных документов до вылета самолёта. Так что жителям Бурятии советуют проверять себя на долги и оплатить их не менее чем за 10 дней до вылета.


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