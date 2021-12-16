Поселковая администрация в Бурятии не позаботилась о пожарной безопасности

В дело вмешалась прокуратура



Мухоршибирский районный суд в августе удовлетворил иск прокурора к администрации муниципального образования – сельского поселения «Шаралдайское» о выполнении первичных мер пожарной безопасности.



Проведённой прокуратурой Мухоршибирского района проверкой установлено, что администрация сельского поселения не создала противопожарные минерализованные полосы шириной не менее 10 метров на границе лесных участков с населёнными пунктами. Кроме того, территории общего пользования муниципального образования не обеспечены первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарём.



- Несоблюдение органом местного самоуправления правил пожарной безопасности нарушает права жителей посёлка, создаёт угрозу безопасности их жизни и здоровья, охране окружающей среды и территории поселения, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.



Судебным постановлением установлен срок исполнения решения суда в части создания противопожарных минерализованных полос до 1 апреля 2022 года, в части обеспечения территории общего пользования первичными средствами тушения – до 27 декабря 2021 года.



Апелляционным определением Верховного суда Бурятии решение суда оставлено без изменения.

