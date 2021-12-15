Девушка расплатилась только под угрозой ареста автомобиля
В Кабанском районе Бурятии приставы помогли хозяйке квартиры вернуть почти 24 тысячи рублей арендной платы с девушки, снимавшей у неё жилье.
Между собственницей квартиры и 25-летней девушкой был заключен договор аренды квартиры, по условиям которого последняя обязана была оплачивать ежемесячную арендную плату, а также расходы электроэнергии, горячей и холодной воды. Однако, арендатор не исполнила свои обязательства, у неё образовалась задолженность в размере 23 912 рублей. В связи с этим собственница квартиры была вынуждена обратиться в суд.
- В связи с неуплатой долга в добровольном порядке судебный пристав-исполнитель принял решение о наложении ареста на транспортное средство должника — автомобиль Toyota Cresta, - сообщили в пресс-службе УФССП по Бурятии.
Во избежание ареста машины девушка в кратчайшие сроки оплатила долг в полном объёме.
В Бурятии хозяйка квартиры выиграла суд у арендатора
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