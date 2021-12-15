Жительница Бурятии рассчитывалась украденной картой пенсионера

Пенсионер успел вовремя заблокировать карту и избежать дальнейших трат



47-летняя жительница Бичурского района Бурятии признана виновной в покушении на кражу с банковского счёта.



В суде установлено, что в июне женщина украла банковскую карту знакомого пенсионера и в течение суток покупала в магазинах спиртное и продукты. Благодаря системе информирования банка о совершённых покупках мужчина узнал о пропаже карты и заблокировал её. В противном случае пенсионеру был бы причинён ущерб на сумму 10 тысяч рублей.



- Бичурский районный суд взыскал с виновной сумму причинённого ущерба и назначил наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.



Приговор вступил в законную силу.



