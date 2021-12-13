В Улан-Удэ откроются выставки вещей, увиденных в новом свете

В центре современного искусства покажут работы Кристины Захаровой и Алёны Расовой



17 декабря в Улан-Удэ открывается персональная выставка «Калейдоскоп» (6+) Кристины Захаровой. Экспозиция разместится в центре современного искусства «Залуу».



- Что меня вдохновляет? Это обычные вещи, увиденные в новом свете. Я стремлюсь запечатлеть и выразить свою интерпретацию предметов, ассоциаций, мыслей, - рассказала Кристина Захарова.



Работы, представленные на выставке, приглашают заглянуть в скрытую жизнь привычных предметов, собранных в серию натюрмортов.



- Посуда, восточные ткани, фрукты обретают нереальные формы, пульсацию и движение. Орнаментально-декоративной манерой автор выразил эфемерность меняющихся образов, калейдоскоп линий, форм и цвета. Благодаря чувству ритма, ковровая орнаментальность не затмевает ощущения цельности деталей и композиционных построений. В некоторых графических работах центральное место занимают рыбы, нам открывается микроскопический мир, наполненный различной формой жизни миллиардов существ, проплывающих перед нашими глазами, - сообщает пресс-служба центра «Залуу».



Также в этот день в центре современного искусства состоится открытие персональной выставки «В замке души» (6+) Алёны Расовой.



- Вы когда-нибудь находили в своей старой комнате или в чулане вещь, которой когда-то дорожили? Вещь, взяв которую в руки, вы переноситесь очень далеко, в место, коего сейчас нет, а, быть может, и никогда не было? Или, возможно, оно существовало лишь в вашей собственной голове? Моя выставка представляет собой проекцию именно такого места. Здесь вы сможете посмотреть на забытые и пыльные «воздушные замки», снятые с моего чердака, а также познакомиться с его обитателями: от больших до самых крохотных, - поделилась Алёна.



Выставки будут проходить до 31 января 2022 года.



Возрастное ограничение 6+

