В Бурятии молодёжь поздравила ветеранов с праздником

Общество, Фото: пресс-служба минспорта РБ

В республике отметили День героев Отечества



9 декабря молодёжь Бурятии поздравила участников Великой Отечественной войны, узников фашистских концлагерей и жителей блокадного Ленинграда с Днём героев Отечества.



- Сегодня представители молодёжных организаций республики развозят подарки и выражают свою благодарность от молодёжи Бурятии за мирное небо. Также за каждым участником Великой Отечественной войны закреплены волонтёры Победы, которые на регулярной основе оказывают помощь ветеранам и всегда с ними на связи, – отметила заместитель министра спорта и молодёжной политики Республики Бурятия Татьяна Парпаева.



В этот день 94 ветеранам республики, 56 из которых проживают в Улан-Удэ, были вручены корзины с витаминным набором от местных производителей.



- Для меня этот праздник является нотой благодарности и поддержки ветеранов. Мы радуем героев и даём понять, что помним их подвиг не только 9 мая. А помним и восхищаемся ими каждый прожитый день, – поделился волонтёр Аюр Будаев.



Участников акции поблагодарили за заботу и оказанную помощь ветеранам в эту памятную дату, сообщает пресс-служба министерства спорта и молодёжной политики РБ.

