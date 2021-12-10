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В Бурятии молодёжь поздравила ветеранов с праздником

В Бурятии молодёжь поздравила ветеранов с праздником
Общество,  Фото:пресс-служба минспорта РБ
В республике отметили День героев Отечества

9 декабря молодёжь Бурятии поздравила участников Великой Отечественной войны, узников фашистских концлагерей и жителей блокадного Ленинграда с Днём героев Отечества.

- Сегодня представители молодёжных организаций республики развозят подарки и выражают свою благодарность от молодёжи Бурятии за мирное небо. Также за каждым участником Великой Отечественной войны закреплены волонтёры Победы, которые на регулярной основе оказывают помощь ветеранам и всегда с ними на связи, – отметила заместитель министра спорта и молодёжной политики Республики Бурятия Татьяна Парпаева.

В этот день 94 ветеранам республики, 56 из которых проживают в Улан-Удэ, были вручены корзины с витаминным набором от местных производителей.

- Для меня этот праздник является нотой благодарности и поддержки ветеранов. Мы радуем героев и даём понять, что помним их подвиг не только 9 мая. А помним и восхищаемся ими каждый прожитый день, – поделился волонтёр Аюр Будаев.

Участников акции поблагодарили за заботу и оказанную помощь ветеранам в эту памятную дату, сообщает пресс-служба министерства спорта и молодёжной политики РБ.
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