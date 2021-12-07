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Для доноров Улан-Удэ хотят ввести льготы на посещение бассейна

Для доноров Улан-Удэ хотят ввести льготы на посещение бассейна
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Скидки планируют предоставлять с 1 января 2022 года 

Члены молодёжной палаты при Улан-Удэнском городском Совете депутатов предложили ввести льготы для доноров на посещение бассейнов и тренажёрных залов. Идею озвучил на брифинге её автор – член молодёжной палаты Дмитрий Александров.

Для переливания необходима хорошая кровь, которая должна проходить по множеству параметров. Как правило, донорами являются здоровые люди, которые следят за собой и зачастую занимаются спортом. Отсюда и пошла идея привлечь к донорству людей, занимающихся спортом.

- Для этого мы совместно с куратором молодёжной палаты, депутатом Саяном Евгеньевичем Бальжировым, составили обращение и направили его в комитет социальной политики, затем – мэру Улан-Удэ Игорю Шутенкову и председателю Горсовета Улан-Удэ Чимиту Бальжинимаеву. Они с удовольствием встретились с нами, одобрили нашу идею, и через комитет по социальной политике мы проработали проект о предоставлении льгот, - пояснил Дмитрий Александров.

Идея заключается в следующем: человек сдаёт кровь и получает справку установленного образца, которую можно будет предъявить в учреждении. Ему полагается скидка в размере 20%. Из спортивных учреждений в льготной программе согласился поучаствовать бассейн «Юбилейный» в посёлке Загорск. Сейчас идут переговоры со спортивными школами города, у которых есть тренажёрные залы. Скидка начнёт действовать с 1 января 2022 года, а срок действия справки составит 3 месяца.

Если инициатива получит одобрение у жителей Улан-Удэ, молодёжная палата совместно с Бурятской республиканской станцией переливания крови будет продвигать идею выше, на республиканский уровень. Тогда для доноров станут доступны не только спортивные учреждения, например, физкультурно-спортивный комплекс, но и культурные центры – Национальный музей Бурятии и другие учреждения, сообщили в пресс-службе горсовета. 
ГорсоветУУ Донорство крови

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