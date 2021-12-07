Скидки планируют предоставлять с 1 января 2022 года
Члены молодёжной палаты при Улан-Удэнском городском Совете депутатов предложили ввести льготы для доноров на посещение бассейнов и тренажёрных залов. Идею озвучил на брифинге её автор – член молодёжной палаты Дмитрий Александров.
Для переливания необходима хорошая кровь, которая должна проходить по множеству параметров. Как правило, донорами являются здоровые люди, которые следят за собой и зачастую занимаются спортом. Отсюда и пошла идея привлечь к донорству людей, занимающихся спортом.
- Для этого мы совместно с куратором молодёжной палаты, депутатом Саяном Евгеньевичем Бальжировым, составили обращение и направили его в комитет социальной политики, затем – мэру Улан-Удэ Игорю Шутенкову и председателю Горсовета Улан-Удэ Чимиту Бальжинимаеву. Они с удовольствием встретились с нами, одобрили нашу идею, и через комитет по социальной политике мы проработали проект о предоставлении льгот, - пояснил Дмитрий Александров.
Идея заключается в следующем: человек сдаёт кровь и получает справку установленного образца, которую можно будет предъявить в учреждении. Ему полагается скидка в размере 20%. Из спортивных учреждений в льготной программе согласился поучаствовать бассейн «Юбилейный» в посёлке Загорск. Сейчас идут переговоры со спортивными школами города, у которых есть тренажёрные залы. Скидка начнёт действовать с 1 января 2022 года, а срок действия справки составит 3 месяца.
Если инициатива получит одобрение у жителей Улан-Удэ, молодёжная палата совместно с Бурятской республиканской станцией переливания крови будет продвигать идею выше, на республиканский уровень. Тогда для доноров станут доступны не только спортивные учреждения, например, физкультурно-спортивный комплекс, но и культурные центры – Национальный музей Бурятии и другие учреждения, сообщили в пресс-службе горсовета.
Для доноров Улан-Удэ хотят ввести льготы на посещение бассейна
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Скидки планируют предоставлять с 1 января 2022 года
За неделю наказали одного водителя
Проект из Забайкальского края победил в номинации «Лучшее событие в области гастрономического туризма»
Юрист добился того, чтобы родители могли сопровождать своих детей
Акция ограничена. Она заканчивается сегодня, 7 декабря
Бурятия будет болеть за Эржену Санжиеву
Врачи спасли трёх пациентов от потери зрения
Зрители увидят спектакль «Поющая стрела»
Эти штрафы существовали и прежде, заявили в ведомстве
Землетрясения зафиксированы 4 и 5 декабря
После митинга собравшиеся возложили цветы к Вечному огню
Сергей Ханхареев призвал сделать «правильный выбор в пользу своего здоровья»
Выпускник российского ГИТИСа из Улан-Батора поставил Достоевского
Посещение уроков приостановлено на неделю
За весь период болезнь унесла более двух тысяч жизней