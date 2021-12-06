Каждый пятый россиянин ассоциирует СССР со стабильностью

Общество, Фото: Юрий Барлуков, Сергей Тарасенко

Опрос ВЦИОМ показал, что россияне ассоциирует СССР со стабильностью и верой в светлое будущее



Всероссийский центр изучения общественного мнения провел опрос о главных ассоциациях с Советским Союзом. У каждого пятого жителя России остались положительные воспоминания об этом периоде, показал опрос ВЦИОМ, сообщает lenta.ru.



У 21 процента россиян СССР ассоциируется с такими понятиями, как вера в светлое будущее, стабильность, спокойствие или уверенность в завтрашнем дне. Чаще других об этом говорили военнослужащие и люди с высшим образованием, а также россияне 45–59 лет (28 процентов) и старше 60 лет (23 процента).



У 11 процентов жителей России СССР ассоциируется с собственными детством и юностью, или же с молодостью родителей. Эти ответы более популярны у людей старшего и среднего поколения, а у женщин встречаются чаще, чем у мужчин. Лишь 1 процент россиян связывает СССР с репрессиями и ГУЛАГом, а 5 процентов — с дефицитом и очередями.



Таким образом, вспоминают СССР россияне от 45 лет, которые застали Союз, жили в нем и самые тёплые воспоминания связаны с ним.





