Флаг 100-летия Республики Якутия прибыл в Бурятию

Якутские всадники на малорослых лошадях проезжают Бурятию



Коневоды из Саха-Якутии Мичил и Дугуйдаан из якутского северного села Оймякон, признанного мирового Полюса холода, сегодня проезжают по территории Бурятии. Об этом сообщает главный КВН-щик Бурятии Чингис Болотов.



- Мужчины решили показать всему миру стойкость и выносливость якутской породы лошадей, которая веками приспосабливалась к суровому климату Якутии. Путешественники передвигаются под флагом 100-летия Республики. Со дня основания Якутской АССР исполняется 100-лет, - сообщает Болотов на своей странице в соцсети.



В мае текущего года, проезжая мимо священной местности Ус Хатын около Якутска, всадники приурочили свой поход к этой знаменательной дате. В Якутии отметят столетие в следующем году. Всадники уже преодолели значительную часть пути по территории Якутии. Они проскакали по территориям Иркутской области, Бурятии, далее – Тыва, Красноярский край, Алтай, Казахстан, Башкортостан, Татарстан, Чувашия, Нижегородская области др. Конечная точка похода якутян — столица страны.



- Пожелаем парням хорошей дороги и поздравляем всех якутян со столетием Республики! - пишет известный общественник.



К 100-летию республики в Якутии намечено множество мероприятий. Завершится строительство атомного ледокола «Якутия». В год своего столетия республика получит современный круглогодичный центр отдыха для детей и т.д, сообщает 100yakutia.ru.



Отметим, в 2023 году будет также отмечается 100-летие Республики Бурятии. По данным ТАСС, на празднование выделят 290 млн рублей. Средства пойдут на подготовку культурных мероприятий и ремонт объектов, которые будут задействованы в праздновании юбилея региона.

