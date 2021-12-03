 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

03 декабря

02 декабря

Популярное

Флаг 100-летия Республики Якутия прибыл в Бурятию

Флаг 100-летия Республики Якутия прибыл в Бурятию
Общество,  Фото:northern_nomadsykt
Якутские всадники на малорослых лошадях проезжают Бурятию

Коневоды из Саха-Якутии Мичил и Дугуйдаан из якутского северного села Оймякон, признанного мирового Полюса холода, сегодня проезжают по территории Бурятии. Об этом сообщает главный КВН-щик Бурятии Чингис Болотов.

- Мужчины решили показать всему миру стойкость и выносливость якутской породы лошадей, которая веками приспосабливалась к суровому климату Якутии. Путешественники передвигаются под флагом 100-летия Республики. Со дня основания Якутской АССР исполняется 100-лет, - сообщает Болотов на своей странице в соцсети.

В мае текущего года, проезжая мимо священной местности Ус Хатын около Якутска, всадники приурочили свой поход к этой знаменательной дате. В Якутии отметят столетие в следующем году. Всадники уже преодолели значительную часть пути по территории Якутии. Они проскакали по территориям Иркутской области, Бурятии, далее – Тыва, Красноярский край, Алтай, Казахстан, Башкортостан, Татарстан, Чувашия, Нижегородская области др. Конечная точка похода якутян — столица страны.

- Пожелаем парням хорошей дороги и поздравляем всех якутян со столетием Республики! - пишет известный общественник.

К 100-летию республики в Якутии намечено множество мероприятий. Завершится строительство атомного ледокола «Якутия». В год своего столетия республика получит современный круглогодичный центр отдыха для детей и т.д, сообщает 100yakutia.ru.

Отметим, в 2023 году будет также отмечается 100-летие Республики Бурятии. По данным ТАСС, на празднование выделят 290 млн рублей. Средства пойдут на подготовку культурных мероприятий и ремонт объектов, которые будут задействованы в праздновании юбилея региона.
флаг Якутия

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Ушла из жизни заслуженный деятель искусств Бурятии
Ушла из жизни заслуженный деятель искусств Бурятии
Общество, 03.12.2021
В возрасте 73 лет скончалась музыковед Надежда Цибудеева
В Улан-Удэ собак, покусавших девочку, посадят на пожизненное
В Улан-Удэ собак, покусавших девочку, посадят на пожизненное
Общество, 03.12.2021
Сейчас пойманные собаки находятся на карантине
В Бурятии некоторые «земские» врачи получат по три миллиона
В Бурятии некоторые «земские» врачи получат по три миллиона
Общество, 03.12.2021
По программе «Земский доктор» в республике вводят дополнительные выплаты
Жители пригорода Улан-Удэ грозят перекрыть трассу
Жители пригорода Улан-Удэ грозят перекрыть трассу
Общество, 03.12.2021
Отчаявшиеся жители Поселья готовы на радикальные меры
В Бурятии юристы поздравляют друг друга с праздником
В Бурятии юристы поздравляют друг друга с праздником
Общество, 03.12.2021
Сегодня, 3 декабря отмечается День юриста
В Улан-Удэ во время массового рейда поймали 17 собак
В Улан-Удэ во время массового рейда поймали 17 собак
Общество, 03.12.2021
Члены мобильных групп обошли 352 двора
Улан-удэнцев призвали жаловаться на еле тёплые батареи
Улан-удэнцев призвали жаловаться на еле тёплые батареи
Общество, 03.12.2021
Все жалобы в мэрии рассматривают ежедневно
Жители Бурятии стирают одноразовые маски
Жители Бурятии стирают одноразовые маски
Общество, 03.12.2021
Особенно этим грешат пенсионеры
«Центральный парк» появился и в приграничном городе Бурятии
«Центральный парк» появился и в приграничном городе Бурятии
Общество, 03.12.2021
Центр города Кяхты преобразился благодаря нацпроекту
Жители Бурятии не хотят отстреливать безнадзорных собак
Жители Бурятии не хотят отстреливать безнадзорных собак
Общество, 03.12.2021
Больше половины опрошенных жителей республики против отстрела бездомных собак
В Бурятии наступила весна в декабре
В Бурятии наступила весна в декабре
Общество, 03.12.2021
Циклон из Атлантики принес в республику тёплую погоду
На женском чемпионате России по боксу будет бурятский финал
На женском чемпионате России по боксу будет бурятский финал
Общество, 03.12.2021
Пять спортсменок из Бурятии вышли в финал
В Бурятии на улице установили огромный самовар
В Бурятии на улице установили огромный самовар
Общество, 03.12.2021
Самовар появился перед сельским Домом культуры

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^