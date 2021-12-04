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Прогулки по Улан-Удэ. Ноябрь 2021

Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
«Вроде бы серость и скукота, но стоит выйти из дома, и видишь, что ноябрь-то – самый красивый месяц в году…»

«Байкал-Daily» представляет очередной ежемесячный выпуск прогулок по Улан-Удэ в объективе фотокорреспондента Сергея Тарасенко.

- Вроде бы серость и скукота, холод и депресняк, долгое унылое предзимье. Но стоит выйти из дома, и видишь, что ноябрь-то — самый красивый месяц в году. Вот он, звёздный час трав! Когда любой закоулок превращается в сказочный хрустальный мир.

Всего в ста метрах от «Еврозоны» с «Гэлэкси» — волшебный лес! Звенящая тишина и совершенно райская красота обычной полыни, густо покрытой сверкающим инеем. Яркие гроздья диких яблочек словно посыпаны сахарной пудрой. Дали туманны, шуга на реке мягко шуршит. На тонком льду Затона появились первые рыбаки. А у супермаркетов уже наряжены новогодние ёлки, - отмечает Сергей Тарасенко.









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