Среди победителей представители районов республики, гости из Якутии и Амурской области
В Бурятии подведены итоги межрегионального конкурса педагогов «Аятку алагумни». В этом году традиционный конкурс учителей эвенкийского языка проходил в рамках «Недели эвенкийского языка» в республике. За звание лучшего учителя эвенкийского языка боролись представители Бурятии, Якутии, Красноярского края и Амурской области.
По итогам конкурса «Аятку алагумни» победителем признана учитель эвенкийского языка Багдаринской эвенкийской школы-интерната среднего общего образования Ирина Бераулева. Второе и третье место в номинации «Лучший учитель эвенкийского языка и литературы» заняли представители Якутии Маргарита Кириллова и Татьяна Гончарова.
В номинации «Лучший педагог дополнительного образования» первое место заняла представитель Курумканского района, педагог Эвенкийского центра развития творчества «Давдын» Марина Степанова.
Победителем в номинации «Лучший воспитатель детского дошкольного учреждения, интернатного учреждения» признан представитель Амурской области Альберт Мальчикитов. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования и науки РБ.
В Бурятии подведены итоги конкурса учителей эвенкийского
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