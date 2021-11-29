В Бурятии подведены итоги конкурса учителей эвенкийского

Общество, Фото: пресс-служба минобразования РБ

Среди победителей представители районов республики, гости из Якутии и Амурской области



В Бурятии подведены итоги межрегионального конкурса педагогов «Аятку алагумни». В этом году традиционный конкурс учителей эвенкийского языка проходил в рамках «Недели эвенкийского языка» в республике. За звание лучшего учителя эвенкийского языка боролись представители Бурятии, Якутии, Красноярского края и Амурской области.



По итогам конкурса «Аятку алагумни» победителем признана учитель эвенкийского языка Багдаринской эвенкийской школы-интерната среднего общего образования Ирина Бераулева. Второе и третье место в номинации «Лучший учитель эвенкийского языка и литературы» заняли представители Якутии Маргарита Кириллова и Татьяна Гончарова.



В номинации «Лучший педагог дополнительного образования» первое место заняла представитель Курумканского района, педагог Эвенкийского центра развития творчества «Давдын» Марина Степанова.



Победителем в номинации «Лучший воспитатель детского дошкольного учреждения, интернатного учреждения» признан представитель Амурской области Альберт Мальчикитов. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования и науки РБ.

