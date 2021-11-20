Ограничения будут действовать до следующего месяца
В Забайкальском крае из-за высокой детской заболеваемости до 1 декабря включительно продлевается часть введённых ранее ограничений. Об этом проинформировал региональный оперативный штаб по недопущению распространения коронавирусной инфекции.
По оперативным данным трёх дней текущей недели по сравнению с аналогичным периодом прошлой недели среди заболевших незначительно увеличилась доля детей (с 15,2 % до 15,6 %), снижения заболеваемости среди детей не отмечено. В связи с чем, по всему региону нельзя работать детским развлекательным центрам, детским игровым комнатам, игровым зонам, батутным центрам.
Также реализация образовательными организациями независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, индивидуальными предпринимателями, дополнительных образовательных программ до 1 декабря будет только дистанционной. Об этом сообщает пресс-служба министерства экономического развития Забайкальского края.
В Забайкалье продлён запрет на детские развлечения и кружки
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