В Бурятском театре драмы рассказали о том, что впечатлило супругу главы Бурятии
Супруга главы Бурятии Ирина Цыденова в очередной раз посетила Бурятский театр драмы. На этот раз она посмотрела репертуарный спектакль «Полёт. Бильчирская история» (12+), сообщили в пресс-службе театра.
- Ирина Цыденова поделилась, что ей понравилось посещать Буряад театр за особую, тёплую атмосферу и ауру искренности, которая создаётся артистами и зрителями в зале. Она много наслышана о нашумевшем спектакле, и давно хотела его посмотреть. Представленная пьеса «Полёт. Бильчирская история», по нашим наблюдениям, произвела на зрительницу сильное впечатление, и Ирина Викторовна ушла домой в глубокой задумчивости. Она отметила хорошую игру актёров, многих из которых она уже узнаёт, интересную сюжетную линию с трагической развязкой, восхитилась хореографической стороной спектакля, и сценическим решением постановки с использованием воды в качестве основного антуража, - рассказали в театре.
Спектакль является инсценировкой, написанной Саяном Жамбаловым по мотивам романа Валентина Распутина «Прощание с Матёрой». Зрителям рассказывают о драматической истории жителей бурятской деревни Старый Бильчир Иркутской области, затопленной в 60-е годы при строительстве Братской ГЭС. Критики оценивают постановку по глубине погруженности в тему и психологизму не иначе как спектакль-реквием.
Автором увидевшей свет в 2016 году и ставшей уже культовой постановки выступила режиссёр Сойжин Жамбалова. Спектакль идёт на осинском говоре эхирит-булагатского наречия бурятского языка. Ирина Цыденова пользовалась во время спектакля синхронным переводом на русский язык.
Ранее Ирина Цыденова уже познакомилась с другими спектаклями Бурятского театра драмы, такими как «Алдар. 9 секунд» (12+) и комедийной постановкой к 100-летию писателя Рабдана Батожабая «Шалхуу Рабдан» (12+).
Ирина Цыденова посетила спектакль-«реквием»
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