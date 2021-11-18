В Бурятии открылась фотовыставка о Байкале

Общество, Фото: пресс-служба Байкальского заповедника

Ольга Каменская несколько лет снимает озеро, чтобы передать свои впечатления о Байкале



В Байкальском заповеднике развернулась фотовыставка «Байкальский мир Ольги Каменской». Она демонстрирует фотографии, сделанные автором глубинах озера и на его берегах.



Ольга Каменская по образованию педагог, в качестве инструктора обучает подводному плаванию взрослых и детей, а также открывает мир подводной фотографии. Является лауреатом российских и международных конкурсов природной и подводной фотографии. С камерой она опускалась в глубины Белого и Баренцева морей, запечатлела подводный мир фьордов Норвегии, снимала черепах и акул на Галапагосах. На Байкале Ольга Каменская была уже 10 раз.



- Раз за разом, из года в год, я возвращалась на Байкал, снимала одно и то же: воду и лёд – в надежде, что когда-нибудь сделаю снимок, который сможет меня успокоить и передать те чувства, которые вызывает у меня Байкал… И вот однажды, в тысячный раз пересматривая с друзьями старые фотографии, вспоминая непростые путешествия, нас осенило. Нельзя снять один заветный кадр, Байкал вообще нельзя снять до конца, и чувство удовлетворения никогда не наступит, а огонь познания в душе разгорается все сильней и сильней, - пояснила Ольга Каменская.



Фотографии, представленные на выставке, полностью соответствуют этим ощущениям: небо Байкала, выморенные ветрами и солнцем корни деревьев, живые обитатели глубин, лёд и рябь волн на поверхности озера. Возможно, поэтому выставка производит большое впечатление на детей и взрослых.



- Изумительные впечатления. Я увидела девушку-ветер на фото с небом и облаками: она как будто прикрылась от потока воздуха и что-то шепчет Байкалу, может, сказки ему рассказывает? – поделилась учитель из Улан-Удэ Виктория Иваночко.



- На этом фото застыли «животные»: ящерица, лиса… Дерево напоминает мне какого-то монстра, который держит на своих руках зверей, - рассказала школьница из Кяхты Настя Ж.



- Из всех фотографий меня особенно впечатлила эта – «Пришелец». Так художница назвала работу, на которой запечатлён рачок гаммарус. Я не представляла, что в Байкале есть такие обитатели. Он похож на чудовище, действительно, пришелец из другого мира, - передала свои впечатления юная улан-удэнка Жанна Б.



Выставка Ольги Каменской продлится до 15 января, сообщает пресс-служба Байкальского заповедника.



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