В Бурятии открылась фотовыставка о Байкале

Ольга Каменская несколько лет снимает озеро, чтобы передать свои впечатления о Байкале
В Байкальском заповеднике развернулась фотовыставка «Байкальский мир Ольги Каменской». Она демонстрирует фотографии, сделанные автором глубинах озера и на его берегах.
Ольга Каменская по образованию педагог, в качестве инструктора обучает подводному плаванию взрослых и детей, а также открывает мир подводной фотографии. Является лауреатом российских и международных конкурсов природной и подводной фотографии. С камерой она опускалась в глубины Белого и Баренцева морей, запечатлела подводный мир фьордов Норвегии, снимала черепах и акул на Галапагосах. На Байкале Ольга Каменская была уже 10 раз.
- Раз за разом, из года в год, я возвращалась на Байкал, снимала одно и то же: воду и лёд – в надежде, что когда-нибудь сделаю снимок, который сможет меня успокоить и передать те чувства, которые вызывает у меня Байкал… И вот однажды, в тысячный раз пересматривая с друзьями старые фотографии, вспоминая непростые путешествия, нас осенило. Нельзя снять один заветный кадр, Байкал вообще нельзя снять до конца, и чувство удовлетворения никогда не наступит, а огонь познания в душе разгорается все сильней и сильней, - пояснила Ольга Каменская.
Фотографии, представленные на выставке, полностью соответствуют этим ощущениям: небо Байкала, выморенные ветрами и солнцем корни деревьев, живые обитатели глубин, лёд и рябь волн на поверхности озера. Возможно, поэтому выставка производит большое впечатление на детей и взрослых.
- Изумительные впечатления. Я увидела девушку-ветер на фото с небом и облаками: она как будто прикрылась от потока воздуха и что-то шепчет Байкалу, может, сказки ему рассказывает? – поделилась учитель из Улан-Удэ Виктория Иваночко.
- На этом фото застыли «животные»: ящерица, лиса… Дерево напоминает мне какого-то монстра, который держит на своих руках зверей, - рассказала школьница из Кяхты Настя Ж.
- Из всех фотографий меня особенно впечатлила эта – «Пришелец». Так художница назвала работу, на которой запечатлён рачок гаммарус. Я не представляла, что в Байкале есть такие обитатели. Он похож на чудовище, действительно, пришелец из другого мира, - передала свои впечатления юная улан-удэнка Жанна Б.
Выставка Ольги Каменской продлится до 15 января, сообщает пресс-служба Байкальского заповедника.
Возрастное ограничение 0+
В Бурятии открылась фотовыставка о Байкале
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Животных стараются удержать в пределах охраняемых зон
Работы завершатся до конца декабря
По словам Ильмара Альмухаметова, «лишь единицы профессиональных хореографов способны осуществить подобные постановки»
Жить и работать молодожёны планируют в Газимуро-Заводском районе
Несмотря на возраст, Елизавета Чечикова продолжает трудиться, создавая вязаные вещи
Автомобиль способен защитить пассажиров от пуль и осколков
Им стал старший лейтенант полиции Жаргал Батуев
Усольчанин выиграл «бронзу» в весовой категории свыше 94 кг
Из них 15 наград – золотые
Запрет спровоцирует рост нелегальной продажи алкогольной продукции
Соревнования проводились среди юношей до 19 лет
Церемония вручения удостоверения прошла 17 ноября
Также это коснётся мостов автомобильных дорог А-340 и А-333 в Бурятии
Сотрудники вневедомственной охраны возложили цветы к памятнику погибшим воинам-землякам
Рейд состоится в ближайшие выходные