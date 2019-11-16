В Этнографическом музее признают, что это «недешёвое удовольствие»
У тигра Ермака, который поселился в живом уголке Этнографического музея народов Забайкалья, может появиться подруга. Сейчас, совместно со спонсорами, решается вопрос о приобретении пары Ермаку.
- Это, конечно, недешёвое удовольствие, но все понимают, что одному ему очень грустно, - говори ветеринар музея Наталья Третьякова
Ранее здесь приобрели подругу красному волку Хвостику. Волчицу назвали Дангина. В Этнографическом музее отмечают, что она своим импульсивным характером прекрасно дополняет спокойного Хвостика. Также приобрели вторую половинку и для фазана.
Как сообщал «Байкал-Daily», Ермак приехал в Улан-Удэ год назад, в ноябре 2018-го. Он родился в зоопарке Барнаула, в пятимесячном возрасте его привезли в Бурятию. Ермак был куплен за 350 тысяч рублей, средства выделил бюджет Бурятии. Содержание тигрёнка обходилось в 20 тысяч в месяц, на взрослого тигра нужно больше 30 тысяч.
Тигрёнка Этнографический музей решил приобрести, так как двум тиграм уже много лет.
В Улан-Удэ хотят купить подругу для тигра Ермака
Общество, Фото:
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