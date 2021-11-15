В Бурятии волонтёры #МыВместе возобновили работу

Общество, Фото: ОНФ в Бурятии

Волонтёры выходят на работу в пункт вакцинации



В Бурятии волонтёры акции взаимопомощи #МыВместе возобновили свою работу в условиях пандемии, сообщили в пресс-службе республиканского ОНФ.



Два года назад общественники в рамках проекта «Связь поколений» взяли под своё шефство граждан, особенно остро нуждающихся в постоянной помощи. В 2021 году эта работа продолжается – на постоянной основе помощь оказывается пятерым пожилым жителям Улан-Удэ. За каждым подшефным закрепляется по два волонтёра.



Одной из таких подшефных стала пенсионерка Нина Никитовна. Женщина много лет проработала на Приборостроительном заводе в Улан-Удэ, трудилась на кондитерской фабрике в 90-е годы, растила детей. Но после выхода на пенсию осталась одинокой.



- Двое сыновей умерли молодыми. Один участвовал в войне в Чечне, и это подкосило его здоровье. Супруг тоже скоропостижно скончался, и я осталась одна в частном доме, – рассказала пенсионерка Нина Никитовна.



У пенсионерки слабое здоровье, и ей очень трудно самостоятельно справляться с огородом и бытовыми вопросами. Именно поэтому год назад она обратилась к волонтёрам, которые стараются ей во всем помогать.



- Одинокие пожилые люди, а также люди с ограниченными возможностями здоровья в трудной жизненной ситуации нуждаются в поддержке. И мы её оказываем. Нине Никитовне мы помогали с дровами, решали бытовые проблемы. Мы помогаем подшефным съездить к врачу, сделать уборку в доме, развозим льготные лекарства. Для тех, кому трудно самостоятельно добраться до магазина или аптеки, осуществляем закупку и доставку продуктов и лекарств по договоренности. В случае с Ниной Никитовной мы увидели, что ей действительно не хватает пенсии даже на самое необходимое. Поэтому оказываем посильную помощь продуктовыми наборами, – пояснил участник акции #МыВместе, активист Народного фронта в Бурятии Алдар Дмитриев.



Оказывать помощь продуктовыми наборами всем нуждающимся не представляется возможным, поясняют общественники. Поэтому пока что волонтёры занимаются теми вопросами, в которых может пригодиться их физическая помощь в быту.



Участники акции также возобновляют помощь медикам. С 15 ноября волонтёры акции #МыВместе выходят на работу в пункт вакцинации и в городскую поликлинику № 2, где возьмут на себя часть нагрузки по приёму и перераспределению граждан в пункте вакцинации в торговом центре. Задача добровольцев – помочь пациентам корректно заполнить документы, распределить потоки людей для первой и второй прививки, собрать информацию о самочувствии и побочных реакциях после процедуры. А также помочь медикам в заполнении необходимых медицинских бумаг по каждому пациенту.



- Акция #МыВместе показала свою востребованность и эффективность. Поток людей большой, важно, чтобы всё проходило чётко и оперативно. Выросла нагрузка на врачей. Люди также остро нуждаются в поддержке в этот непростой период. Волонтёры штаба #МыВместе готовы оказывать помощь и ежедневно поддерживают тех, кто в ней нуждается, – подчеркнул Алдар Дмитриев.





