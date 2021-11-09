Победу одержала команда Бурятии
В Улан-Удэ завершился открытый кубок республики по тайскому боксу. Соревнования проходили с 4 по 7 ноября в доме спорта БГУ. В турнире приняли участие юные и взрослые спортсмены из Бурятии, Иркутской (Иркутск, Ангарск, Усолье-Сибирское, Братск) и Амурской области (Зея).
Три дня тайбоксёры бились за звание в личном и командном первенстве. На ринг вышли также новоиспечённые члены сборной России, которые должны вылетать в Бангкок для участия в первенстве мира уже в конце ноября. Напомним, что для них продолжается сбор средств на поездку на первенство мира.
По итогам соревнований переходящий кубок Бурятии завоевали представители спортивной школы Иволгинского района (тренер Оюна Абдулмуслимова). Общекомандное первое место завоевала команда Бурятии. Второе место у спортсменов Иркутской области. Третьими стали представители Амурской области.
Лучшим бойцом кубка признан Станислав С. из Иволгинска. За лучшую технику награждён Виктор Б. из Ангарска. Об этом сообщает пресс-служба федерации тайского бокса Бурятии.
В Улан-Удэ разыграли кубок республики по тайскому боксу
Общество, Фото:
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